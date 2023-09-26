Грейдова система оплати праці. Як уряд хоче реформувати винагороду на держслужбі

Кабмін з нового року планує реформувати систему оплати праці на держслужбі. Зокрема, буде запроваджено каталог типових посад та збільшено значення окладу над варіативною складовою — преміями. Таким чином, механізм винагороди буде наближено до тієї, що в бізнесі. Однак опитані Фокусом експерти не прогнозують різкого притоку менеджерів з приватного сектора в держапарат.

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Міністерство фінансів ініціює і заклало в проєкт кошторису на наступний рік запровадження нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади. Про це пише Фокус у новій статті "Зарплати як у бізнесі. Що зміниться в оплаті праці держслужбовців з 1 січня".

Грейдування передбачає групування посад за певними ознаками для стандартизації оплати праці. Її основна ціль — зробити визначення винагороди прозорим, збільшивши значення окладу над преміями. Згідно з відповідним проєктом закону №8222, який пройшов перше читання, заробітну плату пропонують розділити на дві частини:

сталу – вона складатиметься з посадового окладу, надбавки за вислугу років, за ранг держлужбовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки;

варіативну – це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою.

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"Стала заробітна плата — це фіксована виплата та основна винагорода державного службовця, а варіативна — залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань та результати щорічного оцінювання. Стала частина має складати не менше 70% на індивідуальному рівні виплати заробітної плати, а варіативна не більше 30%", — зауважив Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "EvrikaLaw".

Оклади у межах винагороди чиновників після реформи становитимуть не менше 70%

Крім того, документ пропонує розміри посадових окладів встановлювати на основі класифікації посад, відповідно до Каталогу типових посад державної служби. Каталог враховуватиме щорічне співставлення рівня оплати праці посад у держапараті з приватним сектором України.

Разом з тим, зменшується розмір премій: виключено премію за належне виконання умов контракту про проходження державної служби, а розмір місячної пропонується обмежити 30%, квартальної — 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час.

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Також знижується розмір надбавки за вислугу років з 3% посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби до 2% і максимальна сума — з 50% посадового окладу до 30%.

Зарплата, як у бізнесі: чи піде менеджмент в чиновники

Реформування системи оплати праці чиновників саме по собі недостатньо для того, щоб ефективний менеджмент з бізнесу захотів працювати на держслужбі, кажуть опитані Фокусом фахівці.

"Якщо до цієї грейдової системи буде якимось чином прив’язана система мотивації для персонального розвитку, і вона впливатиме, залежно від функцій, на виконання тих завдань, які стоять перед кожною особою, то це буде позитив. У бізнесі люди отримують зарплату, залежно від ефективності у виконанні завдань. Коли в державі оплата залежить тільки від того, як організовано державне регулювання — це не мотивуючий фактор для розвитку", — каже співзасновник та керуючий партнер Baker Tilly в Україні Олександр Почкун.

Винагорода держслужбовців, на відміну від приватного сектору, не залежиться від ефективності їх роботи Фото: Відкриті джерела

Тож уряд повинен також розробити методику визначення ефективності роботи держслужбовця, додає адвокат ЮК RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов. "Нові схеми посадових окладів, надбавки, премії та компенсації — навряд чи якийсь приватний менеджер, бачачи ці норми, піде працювати в державний сектор. Треба розуміти, як це буде виконуватися — як варіативна зарплата виплачуватиметься, як фактичні посадові оклади виплачуватимуться. Тому, на мій погляд, це питання виконання", — зазначив він.

Разом з тим, реформування системи винагороди чиновників не є панацеєю у боротьбі з корупцією.

Прозорість у визначенні винагороди мотивуватиме професіоналів йти на держслужбу. Однак високі зарплати чиновників не допоможуть у боротьбі з корупцією.

"Якщо посадовець має достойну оплату праці, це запобіжник від того, що йому захочеться шукати додатковий заробіток, — каже керівниця юридичного відділу ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан. — Адекватна зарплата – це один з тих показників, який мотивує людей професійних і доброчесних з приватного сектору йти на держслужбу. Це важливий фактор, але не визначальний. Якщо ми візьмемо до прикладу того ж суддю Князєва, в якого зарплата була близько 300 тис. грн на місяць, його це не зупиняло від того, щоб брати хабарі навіть за законні рішення".

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Нагадаємо, ВРУ повернула норму про відкриття електронних декларацій чиновників для широкого загалу. Проте декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з небезпекою їхнього життя і здоров'я, відкривати не будуть.

Також Фокус писав, що ухвалення закону про відновлення декларування для посадовців є одним із важливих документів для початку переговорів щодо членства України в ЄС. Крім того, українці мають право знати, як змінилися статки чиновників за останні кілька років – умовно побачити, чи хтось не наживався на війні, кажуть експерти.