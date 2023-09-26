Грейдовая система оплаты труда. Как правительство хочет реформировать вознаграждение на госслужбе

Кабмин с нового года планирует реформировать систему оплаты труда на госслужбе. В частности, будет введен каталог типовых должностей и увеличено значение оклада над вариативной составляющей — премиями. Таким образом, механизм вознаграждения будет приближен к тому, что в бизнесе. Однако опрошенные Фокусом эксперты не прогнозируют резкого притока менеджеров из частного сектора в госаппарат.

Related video

Министерство финансов инициирует и заложило в проект сметы на следующий год введение новой грейдовой системы должностных окладов в органах государственной власти. Об этом пишет Фокус в новой статье "Зарплаты как в бизнесе. Что изменится в оплате труда госслужащих с 1 января".

Грейдирование предполагает группировку должностей по определенным признакам для стандартизации оплаты труда. Ее основная цель — сделать определение вознаграждения прозрачным, увеличив значение оклада над премиями. Согласно соответствующему проекту закона №8222, который прошел первое чтение, заработную плату предлагают разделить на две части:

постоянную — она будет состоять из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, за ранг госслужащего, денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска;

вариативную — это премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячной, квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности.

Важно

Индексация пенсий и зарплаты: Зеленский рассказал, что изменится в 2024 году

"Постоянная заработная плата — это фиксированная выплата и основное вознаграждение государственного служащего, а вариативная — зависит от личного вклада государственного служащего в общий результат работы государственного органа, является вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение задач и результаты ежегодного оценивания. Постоянная часть должна составлять не менее 70% на индивидуальном уровне выплаты заработной платы, а вариативная не более 30%", — отметил Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw".

Оклады в пределах вознаграждения чиновников после реформы составят не менее 70%

Кроме того, документ предлагает размеры должностных окладов устанавливать на основе классификации должностей, в соответствии с Каталогом типовых должностей государственной службы. Каталог будет учитывать ежегодное сопоставление уровня оплаты труда должностей в госаппарате с частным сектором Украины.

Вместе с тем, уменьшается размер премий: исключена премия за надлежащее выполнение условий контракта о прохождении государственной службы, а размер месячной предлагается ограничить 30%, квартальной — 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время.

Важно

ВСУ, зарплаты чиновникам и выплаты ВПЛ: на что выделят деньги в госбюджете на 2024 год

Также снижается размер надбавки за выслугу лет с 3% должностного оклада за каждый календарный год стажа государственной службы до 2% и максимальная сумма — с 50% должностного оклада до 30%.

Зарплата, как в бизнесе: пойдет ли менеджмент в чиновники

Реформирование системы оплаты труда чиновников само по себе недостаточно для того, чтобы эффективный менеджмент из бизнеса захотел работать на госслужбе, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

"Если к этой грейдовой системе будет каким-то образом привязана система мотивации для персонального развития, и она будет влиять, в зависимости от функций, на выполнение тех задач, которые стоят перед каждым лицом, то это будет позитив. В бизнесе люди получают зарплату, в зависимости от эффективности в выполнении задач. Когда в государстве оплата зависит только от того, как организовано государственное регулирование — это не мотивирующий фактор для развития", — говорит соучредитель и управляющий партнер Baker Tilly в Украине Александр Почкун.

Вознаграждение госслужащих, в отличие от частного сектора, не зависит от эффективности их работы Фото: Открытые источники

Поэтому правительство должно также разработать методику определения эффективности работы госслужащего, добавляет адвокат ЮК RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов. "Новые схемы должностных окладов, надбавки, премии и компенсации — вряд ли какой-то частный менеджер, видя эти нормы, пойдет работать в государственный сектор. Надо понимать, как это будет выполняться — как вариативная зарплата будет выплачиваться, как фактические должностные оклады будут выплачиваться. Поэтому, на мой взгляд, это вопрос выполнения", — отметил он.

Вместе с тем реформирование системы вознаграждения чиновников не является панацеей в борьбе с коррупцией.

Прозрачность в определении вознаграждения будет мотивировать профессионалов идти на госслужбу. Однако высокие зарплаты чиновников не помогут в борьбе с коррупцией.

"Если чиновник имеет достойную оплату труда, это предохранитель от того, что ему захочется искать дополнительный заработок, — говорит руководитель юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан. — Адекватная зарплата — это один из тех показателей, который мотивирует людей профессиональных и добропорядочных из частного сектора идти на госслужбу. Это важный фактор, но не определяющий. Если мы возьмем к примеру того же судью Князева, у которого зарплата была около 300 тыс. грн в месяц, его это не останавливало от того, чтобы брать взятки даже за законные решения".

Важно

До конца года — еще больше: как и почему будут расти зарплаты украинцев

Напомним, ВРУ вернула норму об открытии электронных деклараций чиновников для широкой общественности. Однако декларации военнослужащих, деятельность которых связана с опасностью их жизни и здоровья, открывать не будут.

Также Фокус писал, что принятие закона о восстановлении декларирования для чиновников является одним из важных документов для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Кроме того, украинцы имеют право знать, как изменилось состояние чиновников за последние несколько лет — условно увидеть, не наживался ли кто-то на войне, говорят эксперты.