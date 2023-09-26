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Економіка

НБУ хоче по-новому перевіряти ломбарди та МФО: коли чекати змін у законодавстві

Андрiй Галицький
НБУ планує по-новому перевіряти небанківські фінустанови

Національний банк оприлюднив для громадського обговорення новий документ, у якому описано організацію та проведення інспекційних перевірок для небанківських установ.

У Національному банку України визначилися з новою процедурою інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг. Зміни заплановано на 1 січня 2024 року, коли набуде чинності новий закон про фінансові компанії, страхування і кредитні спілки. Про це йдеться на сайті регулятора.

Зокрема, у положенні НБУ, окрім самої процедури планових і позапланових перевірок, визначено:

  • права та обов'язки як інспекторів, так і об'єктів перевірки;
  • правила взаємодії та обміну інформацією в межах інспекції;
  • підстави для позапланових перевірок;
  • переліки документів, що складаються за результатами інспекційної перевірки;
  • порядки дій у разі створення перешкод під час перевірки.

Нові правила стосуватимуться:

  • постачальників фінансових і супровідних послуг та їхніх відокремлених підрозділів;
  • небанківських фінансових груп та їх учасників;
  • власників істотної участі;
  • ключових учасників у структурі власності;
  • афілійованих та споріднених осіб постачальників фінансових послуг;
  • іноземних постачальників фінансових та/або супровідних послуг в Україні;
  • осіб, які в установленому законодавством порядку надають послуги з аутсорсингу постачальникам фінансових послуг.

Як зазначається, станом на 1 серпня 2023 року в Україні налічувалося понад 1 тисяча учасників ринку небанківських фінансових послуг:

  • 114 страховиків;
  • 149 кредитних спілок;
  • 617 фінансових компаній;
  • 162 ломбарди;
  • 82 лізингодавці;
  • одна пошта з платіжною ліцензією;
  • 17 платіжних установ.

Ще на ринку представлені 23 небанківські фінансові групи.

Нагадаємо також, що з 1 жовтня 2023 року в Україні скасують мораторій на податкові перевірки українських підприємців. Тобто податківці знову зможуть проводити документальні (планові та позапланові) перевірки, які були скасовані через повномасштабну війну.

А 30 липня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №8401 і повернув систему оподаткування на довоєнний рівень. Зміни запрацювали із серпня цього року.

При цьому головний бухгалтер Юридичної компанії GLS Наталія Бута раніше пояснила Фокусу, що планові та позапланові перевірки з 1 серпня відбуватимуться з деякими обмеженнями. Наприклад, знову повернуться документальні перевірки:

  • на звернення платника податків;
  • у частині позапланових перевірок СГД, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;
  • з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які провадять свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі, постійні представництва;