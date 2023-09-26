НБУ хоче по-новому перевіряти ломбарди та МФО: коли чекати змін у законодавстві

Національний банк оприлюднив для громадського обговорення новий документ, у якому описано організацію та проведення інспекційних перевірок для небанківських установ.

У Національному банку України визначилися з новою процедурою інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг. Зміни заплановано на 1 січня 2024 року, коли набуде чинності новий закон про фінансові компанії, страхування і кредитні спілки. Про це йдеться на сайті регулятора.

Зокрема, у положенні НБУ, окрім самої процедури планових і позапланових перевірок, визначено:

права та обов'язки як інспекторів, так і об'єктів перевірки;

правила взаємодії та обміну інформацією в межах інспекції;

підстави для позапланових перевірок;

переліки документів, що складаються за результатами інспекційної перевірки;

порядки дій у разі створення перешкод під час перевірки.

Нові правила стосуватимуться:

постачальників фінансових і супровідних послуг та їхніх відокремлених підрозділів;

небанківських фінансових груп та їх учасників;

власників істотної участі;

ключових учасників у структурі власності;

афілійованих та споріднених осіб постачальників фінансових послуг;

іноземних постачальників фінансових та/або супровідних послуг в Україні;

осіб, які в установленому законодавством порядку надають послуги з аутсорсингу постачальникам фінансових послуг.

Як зазначається, станом на 1 серпня 2023 року в Україні налічувалося понад 1 тисяча учасників ринку небанківських фінансових послуг:

114 страховиків;

149 кредитних спілок;

617 фінансових компаній;

162 ломбарди;

82 лізингодавці;

одна пошта з платіжною ліцензією;

17 платіжних установ.

Ще на ринку представлені 23 небанківські фінансові групи.

Нагадаємо також, що з 1 жовтня 2023 року в Україні скасують мораторій на податкові перевірки українських підприємців. Тобто податківці знову зможуть проводити документальні (планові та позапланові) перевірки, які були скасовані через повномасштабну війну.

А 30 липня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №8401 і повернув систему оподаткування на довоєнний рівень. Зміни запрацювали із серпня цього року.

При цьому головний бухгалтер Юридичної компанії GLS Наталія Бута раніше пояснила Фокусу, що планові та позапланові перевірки з 1 серпня відбуватимуться з деякими обмеженнями. Наприклад, знову повернуться документальні перевірки: