"Ми готові": у Кабміні відреагували на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку (відео)

За словами міністрині соцполітики Оксани Жолнович, рекомендована українцям лібералізація цін передбачає можливість підвищення вартості комунальних послуг і одночасне балансування зростання цін субсидіями.

У Міністерстві соціальної політики України готові до лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, отриманих від США. Про це сказала міністриня соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону 26 вересня.

Як зазначає Оксана Жолнович, суть згаданої реформи полягає в тому, щоб дати можливість підвищувати тарифи на газ і електроенергію і водночас балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.

"Так, ми вже до цього готові. Ми вже розробили цифровий інструмент, який з листопада повноцінно запрацює", — сказала глава Мінсоцполітики.

За словами міністрині, цей механізм дасть змогу в автоматичному режимі сповіщати людей про те, що вони мають право на субсидію. Глава відомства також зазначила, що наступного року на субсидії з бюджету виділять майже 50 мільярдів гривень.

"Я сподіваюся, що нам цих коштів вистачить, тому що це істотно більше, ніж торік, щоб покрити всі запити і допомогти нашим людям, у яких маленький дохід, спокійно пережити і зиму, і можливі підвищення комунальних платежів", — додала Жолнович.

Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ опублікували робочий проєкт реформ, які Вашингтон, а також європейські партнери очікують від Києва. У списку кілька блоків, для кожного з яких визначено конкретні терміни від трьох до 18 місяців.

В американському посольстві зазначили, що запропоновані реформи можуть слугувати основою для консультацій з українською владою та ключовими партнерами в межах підтримки України та її зусиль з інтеграції до ЄС.