Буде як у Європі: українцям введуть новий податок для боротьби з відходами

В Україні захоронення на полігонах досі залишається найпростішим і найдешевшим способом позбутися відходів. Але незабаром ситуація може змінитися.

В Україні з'явиться податок на захоронення та розміщення відходів на полігонах. Податок відповідатиме європейській практиці та простимулює переробку сміття, щоб на звалищах залишалися тільки ті відходи, які неможливо переробити. Про це повідомили 27 вересня в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що впровадження податку передбачено в законі "Про управління відходами". Його норми запрацювали в нашій країні ще 9 липня цього року. Тепер, як кажуть у відомстві, вносяться відповідні зміни до Податкового кодексу.

Поява екологічного податку, як очікується, допоможе знизити в Україні рівень прямого захоронення несортованих відходів або необроблених біовідходів. Одночасно з цим планується заохочувати сортування сміття та рециклінг (переробку відходів у матеріал, який можна використовувати повторно).

"Захоронення на полігонах досі залишається найпростішим і найдешевшим способом позбутися відходів у нашій країні. Тоді як у європейській ієрархії це остання і найбільш небажана опція", — пояснили в міністерстві.

До того ж бізнес зараз може декларувати практично всі відходи як такі, що не становлять небезпеки. Завдяки цьому він уникає високої плати за захоронення, зокрема змішаних побутових відходів. Виправити цю ситуацію збираються якраз із впровадженням податку.

Як екологічний податок працює в Європі

Податки за захоронення відходів на полігонах є у 23 країнах-членах Європейського Союзу. Також така практика існує у Швейцарії та Великій Британії.

Ставки податку в європейських країнах сильно відрізняються — на захоронення побутових відходів від 5 євро за тонну до 100 євро. Якими точно будуть ставки податку на сміття в нашій країні поки що не відомо.

"У запропонованих змінах закладено цільові ставки податків, однак вони не впроваджуватимуться одразу. Зростання до цільового рівня буде поступовим протягом 7 років після завершення або припинення воєнного стану в Україні. Перші три-чотири роки ставки зростатимуть несуттєво", — пояснили у відомстві.

Відомо, що підвищувальний коефіцієнт 10 збираються застосовувати, наприклад, для змішаних побутових відходів, щоб вони не потрапляли на полігони прямо з прибудинкових контейнерних майданчиків.

"На захоронення або розміщення на полігонах компостованих полігонах відходів нараховуватиметься лише третина від передбачуваної ставки податку. З оподаткування виведено також відходи від руйнувань, які перебувають на тимчасових майданчиках для зберігання протягом одного року", — додали в міністерстві.

До слова, українців зобов'язали сортувати побутові відходи ще 2018 року, коли депутати ухвалили відповідний закон. Наприклад, великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових мають збиратися окремо від інших видів. Також Фокус розповідав, як українські компанії борються за екологію.