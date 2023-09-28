500 тисяч кубометрів щодня: в Україні запустили п'ять "нових" газових свердловин

В Україні для збільшення видобутку газу використовують сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах.

В Україні запустили ще п'ять свердловин, з яких додатково видобувають 500 тисяч кубометрів газу щодня. Про це повідомили 28 вересня у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що чотири з п'яти свердловин пробурено на "старих" родовищах, яким уже 45-55 років. А п'ята свердловина — абсолютно нова. Уперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему нашої країни у вересні.

"Щоб досягти наших цілей з нарощування видобутку, ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", — ідеться в повідомленні.

Відповідні підходи на одному зі згаданих "старих" родовищ дозволили за останні два роки збільшити добовий видобуток газу на 35%. На решті — майже на 50%.

У повідомленні також зазначено, що всього з початку року компанія ввела в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів природного газу.

Як видобувають газ у воєнний час

Росія під час повномасштабної війни проти України атакує не тільки енергетичні об'єкти нашої країни. Наприклад, 17 листопада 2022 року російська ракета влучила в один із газовидобувних об'єктів компанії "Укргазвидобування". На щастя, атака окупантів не завдала серйозної шкоди об'єкту, тому темпи прокачування газу практично не знизилися.

"Там постраждала компресорна станція, але критичних пошкоджень не завдано. Більше шкоди газовидобутку нашому завдано в прифронтовій смузі або де була окупація, ось там більше пошкоджень. Цього разу оперативна спроможність системи була відновлена швидко", — розповів директор Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

Нагадаємо, наприкінці серпня фахівці АТ "Укргазвидобування" завершили випробування пошукової свердловини на одній із нових ділянок. Запаси родовища, за попередніми оцінками, становлять близько 1 мільярда кубічних метрів газу.

Також нагадаємо, що 25 вересня голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що для опалювального сезону 2023/2024Україна не використовуватиме імпортний газ. Очікується, що забезпечувати тепло в житлових будинках наша країна буде газом власного видобутку.

Ще Фокус писав, скільки газу накопичила Україна і чи вистачить запасів на опалювальний сезон.