Знижки на газ: за яких умов українці можуть отримати пільги

У Пенсійному фонді України розповіли про норми споживання газу, яких потрібно дотримуватися для того, щоб оформити пільгу на оплату комунальної послуги.

Навіть незважаючи на те, що тарифи на газ залишаться без змін у 2023 році, платіжки за доставку та розподіл газу можуть виявитися непосильними для деяких українців у період опалювального сезону. Тому громадянам доступна знижка на оплату комунальних послуг, зокрема газу. У Пенсійному фонді 28 вересня розповіли, як можна отримати пільги на оплату за доставку та розподіл газу.

Як наголошується в публікації держструктури, знижки на "блакитне паливо" надаються домогосподарствам, у яких витрата на місяць не перевищує встановлені соціальні нормативи. А соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначено в постанові Кабміну 6 серпня 2014 року.

У документі зазначено, скільки можуть витратити газу домогосподарства в Україні, щоб розраховувати на пільги від держави:

якщо є газова плита і централізоване гаряче водопостачання — норматив 3,3 куб. м на одну людину на місяць;

якщо є плита, але відсутнє гаряче водопостачання і газовий водонагрівач — 5,4 "кубів" на людину на місяць;

якщо є плита газовий водонагрівач — 10,5 кубів.

Хто може отримати 100% знижку на газ

Усі категорії, які можуть розраховувати на знижку на газ, перераховані в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Це:

учасники бойових дій — пільга 75%;

учасники війни — 50%;

особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%;

члени сім'ї загиблого ветерана війни, Захисників і Захисниць України — 50%;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 100%;

батьки померлої особи з особливими заслугами — 100%;

вдова або вдівець особи з особливими нагородами — 100%.

Скільки газу накопичила Україна на зиму

Глава НАК "Нафтогазу України" Олексій Чернишов 22 вересня повідомив, що український уряд ставив завдання накопичити понад 15 мільярдів кубометрів газу для проходження осінньо-зимового періоду. Закачування палива в підземні сховища все ще триває.

"Ми вже наближаємося до цифри в 15 мільярдів, і я впевнений, що вона буде ще більшою до початку зими. Тому цієї цифри достатньо для того, щоб пройти зиму", — наголосив він.

Водночас експерти зазначають, що крім українського газу в газосховищах нашої країни зберігається "блакитне паливо" для європейських країн. Так, деякі обсяги перебувають у нас у режимі "митного складу". Тобто Україна не може розпоряджатися всім накопиченим газом, про що писав Фокус у своєму матеріалі"Щоб взимку — тепло. Скільки газу в українських сховищах і чи вистачить до весни".

До слова, у ПФУ розповіли, що 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати сім'ї, в яких проживають прийомні діти. Також у Міністерстві соцполітики 22 серпня пояснили, як переселенцям отримати житлову субсидію після переїзду на нове місце проживання.