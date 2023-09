Заради допомоги ЄС: Україна призупинила статус спонсора війни для угорського OTP Bank

У НАЗК пішли на поступки Угорщині та Греції, розраховуючи на те, що Будапешт розблокує 500 млн євро військової допомоги ЄС для України, а Афіни не блокуватимуть новий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус п'яти грецьких компаній, що займаються перевезеннями, та одного угорського банку в переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті НАЗК 29 вересня.

Йдеться про компанії Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD і банк OTP Bank. Рішення було ухвалено за підсумками переговорів між представниками НАЗК з представниками компаній і владою згаданих країн.

Усі шість компаній матимуть тимчасово призупинений статус міжнародного спонсора війни, а подальше їхнє виключення зі списку залежатиме від виконання деяких умов.

Так, у НАЗК розраховують, що після цього кроку Угорщина розблокує 500 млн євро військової допомоги Європейського союзу для України, а Греція не стане блокувати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації.

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом і готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення зі списку", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 4 травня НАЗК розширило список міжнародних спонсорів війни, додавши до нього угорський OTP Bank. Усе через позицію керівництва банку не припиняти діяльність у Росії та фактичне визнання "ДНР" і "ЛНР"

Пізніше, 20 серпня, у НАЗК повідомили, що уряди України та Угорщини ведуть переговори для того, щоб розібратися в причинах включення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.