Українці можуть отримати виплати до дня народження: кому належить фінансова допомога

Деяким українцям у 2023 році належить одноразова виплата з нагоди дня народження. Однак фінансова допомога доступна тільки в одному регіоні.

В Україні деякі громадяни в жовтні отримають додаткові грошові виплати. Одноразова матеріальна допомога призначена українцям віком 70+ років, громадянам з інвалідністю першої та другої груп і дітям військовослужбовців. Виплачуватимуть кошти на території Івано-Франківської громади. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Він зазначив, що для виплат із бюджету було виділено 205, 5 тисяч гривень для 368 жителів "золотого віку" (70 років і більше). Ще для 44 осіб з інвалідністю I та II груп виділили 22 тисячі гривень, а на 57 дітей військовослужбовців — 39 тисяч гривень.

Місто виплачує гроші людям після дня народження. Попередньо потрібно написати заяву та подати її в одному з найближчих ЦНАПів Івано-Франківської громади. Також можна подати заяви онлайн на сайті ЦНАПу. Там потрібно обрати розділ "Сервіси", але перед цим пройти авторизацію, використовуючи BankID.

Для того щоб зареєструватися на отримання виплат, знадобляться такі документи:

копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи (у разі звернення цієї категорії осіб);

реквізити рахунку, відкритого в банку;

копію довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю I або II групи).

Кому додадуть понад дві тисячі гривень до пенсії

Ще у вересні прес-служба Пенсійного фонду повідомила, що пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) належить надбавка — 2 093 гривні. Для цього уряд виділив із бюджету додаткові кошти, призначені на компенсацію пенсій за минулі періоди. Така ж виплата чекає на пенсіонерів із числа ВПО і в жовтні.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з 1 січня 2024 року збільшиться максимальна пенсія. Розмір виплати буде на рівні 23 610 гривень. При цьому розмір середньої пенсії, як очікується, складе 5,3 тисячі гривень.

Також нагадаємо, що у пенсіонерів є можливість щомісяця отримувати надбавку до виплат, яка залежить від віку, інвалідності та стажу роботи.