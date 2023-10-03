Підкупила знижками: Росія заробляє на нафті завдяки союзнику в Азії, — Bloomberg

За підсумками вересня обсяги поставок нафти з Росії до Індії були на рівні 1,78 млн барелів на добу, при цьому у Москви є можливість продавати своєму союзнику ще більше нафти.

Поставки російської нафти до Індії у вересні 2023 року зросли на 15% після семимісячного мінімуму в серпні. Усе завдяки великим запасам і знижкам, повідомляє агентство Bloomberg.

Так, за словами аналітика компанії Kpler SAS Віктора Катона, у перший місяць осені обсяги поставок з Росії були на рівні 1,78 млн барелів на добу. Він зазначив, що поставки нафти з РФ до Індії, найімовірніше, залишатимуться високими й надалі.

Катона пояснив, що у РФ є багато можливостей для нарощування нафтових поставок в Індію, оскільки заборона на експорт дизельного палива означає, що нафтопереробні заводи країни скоротять обсяги переробки. Як підсумок — ще більше нафти Москва зможе продавати іншим країнам.

Як повідомляє Bloomber, Індія найчастіше купує еталонну російську нафту марки Urals, і робить це зі знижкою в чотири долари за барель до Brent. Тому "чорне золото" РФ є для Індії більш вигідним, ніж нафта з Близького Сходу. У міру збільшення доступності російської нафти експортери можуть запропонувати ще більші знижки в майбутньому.

При цьому поставки з Іраку, другого за величиною постачальника нафти до Індії, у вересні зросли на 9,4% порівняно з попереднім місяцем до 934 тисяч барелів на день, а ось поставки з Саудівської Аравії, третього за величиною постачальника, впали на 41% — до 491 тисячі барелів на день.

Нагадаємо, з 5 грудня діє стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження були введені країнами Євросоюзу, "Великою сімкою" (G7) та Австралією, через повномасштабну війну РФ проти України.

Але РФ навчилася обходити обмеження G7 на значну частку експорту нафти і заробляти на реалізації цього енергоресурсу. Так, Financial Times 25 вересня писало, що Росія створила так званий "темний флот" нафтових танкерів, здатних працювати без західного страхування та інших послуг.

Також 12 вересня чеське видання Hospodarske Noviny повідомляло, що країна збільшує закупівлі російської нафти, хоча з 2022 року ЄС заборонив імпорт нафти з Росії. Утім, Чехія користується важливим винятком — країна отримує російську нафту трубопроводом "Дружба".