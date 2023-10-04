Найбільший одержувач субсидій: у FT розповіли, що чекає на Україну після вступу до ЄС

За словами журналістів, розширення ЄС і приєднання до нього нових країн призведе до збільшення бюджету блоку на 256,8 млрд євро.

Після того як Україна стане членом Євросоюзу, вона може розраховувати на 186 млрд євро субсидій з бюджету блоку. Про це пише видання Financial Times.

Згідно з підрахунками журналістів, розширення ЄС і приєднання до нього нових країн призведе до збільшення бюджету блоку на 256,8 млрд євро. Це становить приблизно 21% зростання порівняно з поточним обсягом.

Журналісти вважають, що Україна, після приєднання до ЄС, стане найбільшим одержувачем субсидій від блоку. Насамперед це торкнеться сфери сільського господарства. У цій сфері Україна потіснить Францію з першого місця.

У матеріалі йдеться, що за сім років Україна може отримати 96,5 млрд євро від Спільної аграрної політики Євросоюзу. Однак, якщо ЄС і погодиться саме на такі виплати, то це призведе до скорочення сільськогосподарських субсидій для інших членів блоку приблизно на 20%.

Також, як повідомляється, в України буде право отримати виплати в розмірі 61 млрд євро з інших фондів Європейського Союзу.

Видання зазначило, що вступ до ЄС — це не тільки шанс України на економічне зростання, а й можливість збільшити свій політичний вплив і розширити внутрішні ринки.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 2 жовтня заявила, що Європейський Союз у найближчому майбутньому прагне до розширення свого впливу і наявності на території від Лісабона до Луганська. За її словами, Україна здатна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії, а союзники допоможуть їй у цьому.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не стане "другосортним" членом ЄС. За його словами, Україна — це першосортна держава, і нічого, крім першосортного членства, її не влаштовує.