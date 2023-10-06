МіГи, вагони та автоцистерни: Україна готує велику конфіскацію активів РФ

В Україні скоро відбудеться масштабне вилучення рухомого майна Росії та її резидентів. Уряд уже схвалив старт цього процесу.

Кабінет міністрів 6 жовтня схвалив проєкт Указу Президента про примусове стягнення майна Росії та резидентів країни. Наша країна збирається конфіскувати понад 800 одиниць транспорту в агресора, повідомила 6 жовтня пресслужба Міністерства економіки.

Так, за словами міністра економіки Юлії Свириденко, всі активи, якими володіє країна-аресор на території України, були верифіковані. Тільки після цього почалася підготовка до їхньої конфіскації. Фахівці, зокрема, вивчали юридичні підстави для майбутньої процедури.

"Особливу увагу ми приділили доказовій базі — Україна має мати бездоганні юридичні позиції, якщо агресор вирішить поскаржитися в міжнародні судові органи. Рухоме майно — вагони, вантажівки, спеціальна техніка — працюватиме на економіку України або посилюватиме обороноздатність на фронті", — розповіла вона.

Що планує конфіскувати Україна

За даними Міністерства економіки, на користь України буде конфісковано:

близько 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн тощо;

нафтоналивний танкер;

понад 300 вантажних і легкових автомобілів;

автоцистерни;

будівельна техніка;

авіаційні двигуни;

сім літаків МіГ-25 ЗС РФ у неробочому стані. Їх розберуть на запчастини та передадуть українським військовим.

Заморожені активи РФ за кордоном: коли Україна отримає 300 млрд доларів

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, союзники продовжують шукати можливості, щоб Україна отримала 300 мільярдів доларів заморожених за кордоном російських активів. Він пояснив, що головне завдання зараз — знайти юридичні підстави для передачі, щоб Росія потім не змогла заблокувати це рішення і повернути гроші до свого бюджету.

"Я вважаю, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони повинні за це заплатити. І один зі способів це зробити — якраз через ці активи. Оскільки більшість цих активів — у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридична основа", — наголосив політик.

Зазначимо, що в липні 2023 року заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що країна заморозила активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 1 мільярд доларів. Також Фокус з'ясовував, як працює механізм конфіскації російських активів на території України.