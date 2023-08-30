Час розплати: у Євросоюзі підготували план покарання для РФ за війну в Україні

За словами офіційного представника Єврокомісії Крістіана Віганда, план щодо використання заарештованих активів Росії враховує позиції всіх держав-членів Європейського Союзу.

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У Єврокомісії вже є юридично обґрунтовані причини для використання заморожених активів Росії. Докладний план щодо цього питання буде представлено найближчим часом. Про це під час відеобрифінгу 29 серпня сказав офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд,

За його словами, вивченням цього питання займалася Єврокомісія спільно з іспанським головуванням Ради ЄС. Було проведено цілий комплекс заходів для того, щоб союзники могли розпоряджатися замороженими російськими активами.

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"Ми можемо зробити юридичну пропозицію, що враховує обмін думками з державами-членами ЄС. Йдуть інтенсивні контакти з нашими партнерами по G7, тому що важливо забезпечити хорошу міжнародну координацію", — пояснив політик.

Водночас Віганд так і не повідомив, коли саме буде зроблено пропозицію про використання заморожених російських активів. При цьому він додав, що законодавчу пропозицію про використання заморожених російських активів в інтересах України може бути висунуто Єврокомісією восени.

Чому ЄС досі не передав Україні заарештовані активи РФ

Економіст, член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран ще на початку 2023 року розповідав Фокусу, що процес створення відповідної правової бази може розтягнутися на роки навіть в умовах консенсусу щодо долі російських активів.

Але з конфіскацією активів агресора згодні не всі країни з ЄС. Тому схема з перерахуванням Україні відсотків, дійсно, виглядає доцільним тимчасовим заходом.

Нагадаємо, що Сполучені Штати і Європа вже довгий час вивчають питання, як заплатити за відновлення України після війни. Передбачувані витрати зросли до 500 мільярдів доларів, а деякі експерти називають цифри до 1 трильйона доларів . Додамо також, що у США ще наприкінці 2022 року ухвалили законодавчі зміни, які відкрили можливість використання заморожених коштів росіян для потреб України.

Також Фокус писав, що лідери ЄС уже попередили Єврокомісію, що погодяться на передачу заарештованих активів Росії Україні тільки за умови юридичного обґрунтування.