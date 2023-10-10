Механізм не працює: США хочуть покарати РФ за перевищення стелі цін на нафту, — ЗМІ

За словами журналістів, Росії вдавалося продавати свою сиру нафту вище ліміту в 60 доларів. Кремль створив складний ланцюжок поставок, а тому простежити за виконанням обмежень проблематично.

Сполучені Штати Америки хочуть покарати РФ за порушення стелі цін не нафту. У Вашингтоні планують зробити кроки, які забезпечать дотримання обмеження, встановленого раніше країнами G7. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами міністра фінансів США Джанет Єллен, Штати дуже уважно стежать за дотриманням усіх обмежень.

"Ми дуже уважно стежимо за дотриманням вимог і хочемо переконатися, що учасники ринку усвідомлюють, що США серйозно ставляться до цієї цінової межі", — сказала вона.

Журналісти зазначили, що Росії вдавалося продавати свою сиру нафту вище за ліміт у 60 доларів упродовж кількох тижнів, водночас наприкінці вересня базові ціни зросли до 85 доларів за барель, що піднімає питання про те, чи не порушують компанії цей ліміт.

Віктор Катона, провідний аналітик із сирої нафти компанії Kpler, сказав журналістам, що думка на ринку така, що жодного примусу до дотримання немає, а механізм стелі не працює так, як замислювалося. Росія розробила складний ланцюжок поставок нафти кінцевим покупцям. Такий підхід є проблемою для будь-яких спроб простежити, як дотримується обмеження. Торгові компанії, судячи з усього, купують нафту за прийнятними цінами в російському порту, а потім кілька разів перепродують прямо на морі. Такі продажі відстежити практично неможливо.

Зазначимо, що ще наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що російська нафта продовжує дорожчати, незважаючи на цінову стелю G7. За словами журналістів, європейські страховики і судновласники продовжують працювати з російською нафтою.