Закінчаться гроші: експерти розповіли, що змусить Путіна відмовитися від війни з Україною

Повідомляється, що якщо доходи Кремля від експорту нафти впадуть до 350 мільярдів доларів, то Путін навряд чи продовжить війну, оскільки інакше не зможе підтримувати внутрішню стабільність.

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Якщо доходи Кремля від експорту нафти впадуть до 350 млрд доларів на рік, президент РФ Володимир Путін може відмовитися від військового вторгнення в Україну. Про це пише видання Newsweek.

Повідомляється, що економіст Кирило Рогов заявив, що за війну Росії проти України зараз "платять" покупці російської нафти. За його словами, дохід від експорту російської нафти склав 590 млрд доларів у 2022 році і 460 млрд доларів у 2023 році.

За словами експерта, інвестування російської держави в інфраструктуру і витрачання на соціальні політики будуть ускладнені, якщо доходи від експорту нафти впадуть до рівня 2015 або 2020 років. Тоді середня ціна на нафту становила всього 47 доларів за барель.

Рогов упевнений, що якщо доходи від експорту нафти впадуть до 350 мільярдів доларів, то Путін навряд чи продовжить війну, оскільки інакше не зможе підтримувати внутрішню стабільність.

Як розповіла журналістам Габріель Рід, заступник директора компанії стратегічної розвідки S-RM, падіння експортних доходів вплине на здатність Росії фінансувати війну.

"Зростання цін на нафту, викликане нещодавніми подіями в Ізраїлі, потенційно може призвести до збільшення експортних доходів Росії, тим самим допомогти фінансувати російську військову машину", — сказала вона.

За словами Рід, ціни на нафту можуть стабілізуватися, якщо конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС вщухне.

"Росія буде прагнути скористатися підвищеними цінами на нафту, поки це можливо, але довгострокові перспективи набагато менш однозначні", — сказала вона.

Повідомляється, що продаж нафти Індії та Китаю й уникнення нових нафтових ембарго можуть вселити в Кремль оптимізм щодо того, що економіка зможе відновитися, попри санкції, але скорочення соціальних видатків і підвищення податків на приватний бізнес пригнічуватимуть економічне зростання.

"Ці фактори можуть призвести до посилення антиурядових настроїв і ще більше заплямувати репутацію Путіна серед лідерів російського бізнесу", — додала Рід.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що у Путіна помітили ознаки пухлини мозку і розсіяного склерозу. Аналітики та експерти з розвідки відзначають зміни в зовнішності та промові глави Кремля на публічних виступах.