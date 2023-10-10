Пенсіонер виграв суд у ПФУ та отримав тисячі гривень компенсації: як йому це вдалося

Пенсіонер отримав 137,2 тисячі гривень як недоплачені виплати за перерахунком і ще 7 тисяч за моральну шкоду.

Пенсіонер із Чернігова виграв суд у Пенсійного фонду України та отримав компенсацію моральної шкоди в розмірі 7 тисяч гривень. Про це йдеться в рішенні суду.

Раніше пенсіонер подав позов до суду, вимагаючи перерахунок пенсії. Він є військовим пенсіонером і має право на перерахунок. Однак Пенсійний фонд України в Чернігівській області відмовився проводити перерахунок. У результаті суд зобов'язав Пенсійний фонд України провести перерахунок пенсії та виплатити пенсіонеру компенсацію в розмірі 137,2 тисячі гривень.

Утім, ПФУ не виконав рішення суду і не виплатив компенсацію. У результаті пенсіонер подав новий позов до суду, зажадавши компенсацію моральної шкоди в розмірі 70 тисяч гривень.

Суд проти ПФУ — рішення

Суд задовольнив позов пенсіонера частково і зобов'язав ПФУ виплатити йому компенсацію моральної шкоди в розмірі 7 тисяч гривень.

Суд визнав, що діями Пенсійного фонду України пенсіонерові були заподіяні моральні страждання, що виражаються в порушенні його прав і законних інтересів, а також у заподіянні йому матеріальної шкоди.

Рішення суду набуло законної сили.

Раніше повідомлялося, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат через непогашені стягнення.

Нагадаємо, що 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував введення бальної системи для індексації пенсії. За його словами, реформа запланована на 2024 рік.