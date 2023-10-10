Ціни на газ в Україні різко зросли: що відбувається

Середня вартість "блакитного палива" в Україні подорожчала майже на 20%, але загалом за останній рік знизилася у 2,7 раза.

У Міністерстві економіки підрахували рівень фактичної ціни для реалізації природного газу в Україні за вересень 2023 року. За даними відомства, вартість перебуває на рівні 14 850 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 18,8% більше, ніж місяцем раніше, повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно зі статистикою, "блакитне паливо" дорожчає третій місяць поспіль. Але загалом за останній рік вартість знизилася у 2,7 раза. Ціна на газ, за даними відомства, з березня 2022 року змінювалася так:

березень — 29,391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35,933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;

грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів;

січень 2023 року — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;

лютий 2023 року — 20 727,73 грн/тис. кубометрів;

березень 2023 року — 18 681 грн/тис. кубометрів;

квітень 2023 — 14 382,34 грн/тис. кубометрів;

травень 2023 — 11 164 грн/тис. кубометрів;

червень 2023 — 10 743 грн/тис. кубометрів;

липень 2023 року — 10 833 грн/тис. кубометрів;

серпень 2023 року — 12 500 грн/тис. кубометрів;

вересень 2023 року — 14 850 грн/тис. кубометрів.

"Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр", — зазначили в Мінекономіки.

Що з видобутком газу в Україні під час війни

Наприкінці серпня стало відомо, що фахівці АТ "Укргазвидобування" завершили випробування пошукової свердловини на одній із нових ділянок. Запаси родовища, за попередніми оцінками, становлять близько 1 мільярда кубічних метрів газу.

А вже 28 вересня у пресслужбі НАК "Нафтогаз України" розповіли, що в нашій країні запрацювали ще п'ять свердловин, завдяки чому газовики щодня видобувають 500 тисяч кубометрів газу додатково.

У компанії зазначили, що чотири з п'яти свердловин пробурено на "старих" родовищах, яким уже 45-55 років. А п'ята свердловина — абсолютно нова.

Раніше Фокус розповідав, скільки газу накопичила Україна і чи вистачить запасів на опалювальний сезон. Також нагадаємо, що Україна вперше в історії збирається пройти осінньо-зимовий період без імпортного газу.