Українцям з одного міста виплачуватимуть майже 4 тисячі гривень допомоги: кому пощастить

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, кому з українців нададуть оновлену суму допомоги від однієї з благодійних організацій.

З 11 жовтня деяким українцям почнуть виплачувати оновлену багатоцільову грошову допомогу. Йдеться про громадян, як отримують фінансову підтримку від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Про це 10 жовтня 2023 року повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

У відомстві пояснили, що з 1 жовтня в Україні запроваджена нова сума виплат багатоцільової грошової допомоги. Благодійні фонди, зокрема й Міжнародна організація з міграції виплачує громадянам по 3,6 тисячі гривень впродовж трьох місяців.

"Зміни відбулися через те, що попередня сума у розмірі 2 200 гривень є недостатньою для покриття базових потреб громадян. Тому розмір виплат був переглянутий. Цей процес буде регулярним, із коригуванням відповідно до значних цінових змін", — пояснили у Міністерстві.

Там також пояснили, що українці, які мають право на виплату фінансової допомоги та зареєструються після 1 жовтня, отримають вже 3,6 тисячі гривень. А людям, які реєструвалися на виплати до цієї дати, виплатять 2 200 гривень на кожного члена сім'ї.

Водночас у Харкові Міжнародна організація з міграції почне приймати заявки на виплату фінансової допомоги з 11 жовтня. У Мінреінтеграції радять українцям дізнаватися усі деталі щодо цієї програми за наступними телефонами:

(095) 106-55-55;

(096) 106-55-55;

0 800 210 555.

Переселенцям оплатять оренду житла

5 жовтня стало відомо, що благодійний фонд "Право на захист" спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надаватимуть кошти внутрішнім переселенцям на оренду житла. Гроші українцям нараховуватимуть впродовж шести місяців.

Відомо, що кошти отримають переселенці, які наразі живуть у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях. Подавати заявку можна лише особисто.

Також Фокус розповідав, що Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тисячі гривень. Ця програма діє у наступних регіонах:

у Запорізькій області;

у Донецькій області;

у Луганській області;

у Харківській області;

у Херсонській області;

у Миколаївській області.

Також нагадаємо, що у Сумах місцевим жителям виплачують по 6 660 тисяч гривень.