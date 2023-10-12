Курс, пальне, тарифи. Які головні чинники впливу на ціни на продукти харчування цієї осені

Сезон дешевих овочів закінчився. У жовтні — листопаді в Україні дорожчатимуть чи не всі продукти харчування, кажуть опитані Фокусом фахівці. Це, зокрема, пов’язано зі зростанням витрат товаровиробників на електроенергію та пальне, а також зі зміною валютної політики НБУ.

У вересні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, овочі подешевшали на 25%. Про це пише Фокус у новій статті "Без м’яса, але з гречкою. Чому в Україні зростають ціни та чи є шанс на зниження вартості продуктів". "Об’єми пропозиції овочів нагадували довоєнні. Ціни майже на весь ряд продуктів були меншими, ніж рік тому. Суттєве зниження спостерігалось щодо цибулі (-2,2 рази), моркви (-2 рази), перцю болгарського (-36%)", — зауважив у коментарі Фокусу аналітик УКАБ Максим Гопка.

Однак далі ситуація змінюватиметься. "В осінньо-зимовий період зростають ціни, починаючи з овочевої групи. Хоч ми й мали в цьому сезоні достатню її кількість, але через погодні умови їх уже потрібно складати на сховища на зберігання. Відповідно, будуть додаткові витрати для товаровиробників – зберігання, утеплення, підтримка температури… Жовтень – листопад може принести подорожчання овочів, крім картоплі й цибулі, у середньому на 5 – 7%. А тепличні овочі в осінньо-зимовий період можуть подорожчати на 30 – 40%", — пояснив Фокусу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Бензин дорожчає: як це вплине на ціни на продукти харчування

Серед причин подорожчання продуктів в українських супермаркетах — ріст вартості пального. Вони продовжують зростати після того, як уряд повернув довоєнні ставки оподаткування. Так, лише за вересень бензин в роздробі подорожчав на 2,1 — 2,5 грн/л. Тенденція зберігається і в жовтні. Станом на 11 жовтня, літра А-95 коштує 55,48 грн (+0,4 грн, порівняно з кінцем вересня), ціна дизпалива — 55,67 грн/л (+0,6 грн). Автомобільний газ за перший місяць осені виріс у ціні з 23,6 грн/л до 25,75 грн/л, а за жовтень додав ще 0,25 грн і коштує 26 грн/л.

За даними порталу Мінфін, ціни на АЗС різко пішли вгору з липня, після повернення довоєнних податків Фото: minfin.com.ua

За підсумками жовтня матимемо зростання в середньому на 2 грн на літрі, вважає експерт з питань енергетики Леонід Косянчук. "Ми ще на початку червня казали, що це [скасування пільгового оподаткування] призведе до того, що ми повернемося до кризових цін травня 2022-го. Пан Гетманцев (голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики) казав, що подорожчання не буде – все буде за рахунок операторів. Не вгадали!", — прокоментував він Фокусу.

Крім того, дається взнаки й світова кон’юнктура — ціни на нафтопродукти на європейському ринку ростуть. "Є обмеження щодо російської нафти, заводи перелаштовуються і зростає вартість пального, зокрема на європейському ринку. А ми надзвичайно залежні від імпорту", — пояснив Косянчук.

Зміна валютної політики НБУ підштовхнула товаровиробників закладати в кінцеві ціни ризик девальвації гривні

Разом з тим, не могло не відобразитися на стелах АЗС рішення НБУ більше не тримати курс на рівні 36,6 грн/долар, а перейти до режиму керованої гнучкості. "Курс гривні напряму впливає, бо купують ресурс за валюту, а потім продають за гривню, далі конвертують у долари і знов купляють нафтопродукти. Якщо курс гривні "пливе", збільшується і вартість, щоб на наступній партії компенсувати збитки на попередній партії", — додав експерт.

Як зміна валютної політики НБУ вплине на ціни

Зміна валютної політики позначиться не тільки на цінах на АЗС, а й безпосередньо на продуктах харчування. "Багато хто буде закладати трохи вищу ціну на долар, враховуючи, що все обладнання, наприклад, для молочно-товарних ферм чи для свиноферм, а ще для хлібзаводів здійснюється через валюту, бо це іноземне обладнання і комплектуючі – це впливатиме на ціни на кінцеві продукти," — переконаний Денис Марчук.

Овочі почнуть дорожчати з настанням холодів через зростання потреби в електроопаленні Фото: Unsplash

Тарифи на електроенергію, які мають найбільший вплив на вартість продуктового кошика, влада обіцяє не піднімати. Однак обсяги її використання з початком опалювального сезону очікувано зростуть (насамперед, через скорочення світлового дня та зростання потреби у електроопаленні). Це позначиться на вартості вироблених в Україні продуктів харчування.

"За прогнозами Eavex Capital, за підсумками жовтня інфляція у річному вимірі становитиме 7,7%. Проте у листопаді індекс інфляції може збільшитися до 8,3% через початок опалювального сезону, і, як наслідок, більші витрати бізнесу на виробництво продуктів кінцевого споживання", — прокоментував Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Нагадаємо, роздрібні ціни на яловичину, свинину та м’ясо птиці в продуктових супермаркетах у вересні зросли на 2,9% – 44,1%, порівняно з вереснем 2022 року. Найбільше подорожчали свинина та сало.

Також Фокус писав, що в Україні за підсумками 2023 року очікується рекордний урожай гречки. Це, зокрема, пояснюється тим, що навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки на 20 тисяч гектарів, до 141,5 тисячі гектарів.