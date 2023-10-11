Чи залишиться Київ без опалення взимку: відповідь "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" відреагували на слова столичного мера Віталія Кличка, який заявив про загрозу зриву опалювального сезону в місті, і розповіли, чи справді варто хвилюватися городянам.

У новому опалювальному сезоні українці в усіх містах будуть забезпечені природним газом і, відповідно, теплом у квартирах. Як повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua 11 жовтня 2023 року голова правління "НАК Нафтогаз-України" Олексій Чернишов, у компанії вистачить для цього ресурсів.

За його словами, договори на постачання енергоресурсу вже укладають.

"Хочу заспокоїти наших споживачів — а це не тільки домогосподарства, а й муніципалітети, міста, громади, підприємства теплокомненерго, що ми активно укладаємо договори на постачання природного газу. З більшістю вже уклали і готові забезпечити стале проходження зими з точки зору обсягів наших потужностей. У Києві зокрема", — розповів він.

Він також зазначив, що питання щодо компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання комунальним підприємствам в українських містах, то це питання досі не вирішене.

"Хочу зазначити, що кінцевим одержувачем різниці в тарифах фактично є сам "Нафтогаз", — додав Чернишов.

Тепло для киян узимку: чому Кличко вважає, що опалювальний сезон може бути зірваний

Мер столиці 3 жовтня поскаржився, що опалювальний сезон 2023/2024 опинився під загрозою зриву, оскільки уряд заборгував місту 6,8 млрд гривень у межах компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання.

Він зазначив, що ситуація дуже серйозна, адже держава не виплатила обіцяні гроші не тільки Києву. Так, за інформацією Кличка, загалом по країні, сума боргу з компенсації різниці становить 36 мільярдів гривень.

"Місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тоді як зросла вартість усіх складових тарифу. Теплопідприємства працюють із шаленими збитками. Не може місто самостійно перекривати такі колосальні кошти", — заявив він.

При цьому вже 9 жовтня столичний градоначальник повідомив про старт опалювального сезону. До тепла почали підключати заклади соціальної інфраструктури і тільки за заявками їхніх керівників.

Зазначимо, що ООН обіцяє виділити Україні понад 120 мільйонів доларів для проходження зимового періоду. Фіндопомогу отримають близько 900 тисяч осіб, які постраждали від війни.