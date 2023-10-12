Дефіцитні чоловіки: яку роботу пропонують українцям та чи зростають зарплати в Україні

В Україні у вересні на 3%, порівняно з серпнем, зросла кількість вакансій — роботодавці опублікували понад 105 тисяч пропозицій роботи. Це пояснюється традиційним пожвавленням ділової активності з початком осені. Однак закривати потребу у кадрах не так вже й легко: роботодавці не готові пропонувати привабливу винагороду.

Ринок праці продовжує відновлюватися в умовах воєнного часу. Найбільше вакансій українцям пропонують у Київській (34 574), Дніпропетровській (10 153), Львівській (9 994), Одеській (7 092) та Харківській (3 852) областях. Про це йдеться у дослідженні Work.ua. Лідерами за темпами зростання кількості пропозицій стали Чернівецька (+6%, як порівняти з серпнем, 1 905 вакансій), Рівненська (+5%, 2 275), Кіровоградська (+4%, 1 237), Полтавська (+4%, 2 741) та Київська області (+4%, 34 574). Фокус дослідив, яку роботу пропонують та скільки платять в Україні різним спеціалістам.

За ким полюють роботодавці: топ 6 сфер із високою потребою в кадрах

Згідно з дослідженням, у вересні найбільше пропозицій роботи спостерігалося у таких категоріях:

"Сфера обслуговування" (+4% до серпня, 20 172 вакансій);

"Робочі спеціальності, виробництво", (+4%, 19 685);

"Продаж, закупівля" (+2%, 13 768);

"Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836);

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300).

Кількість вакансій у західних регіонах перевищила довоєнні показники. Найбільше зросла кількість пропозицій у Закарпатській та Івано-Франківській обсластях Фото: work.ua

Працедавці почали частіше пропонувати роботу кандидатам без досвіду (+5% порівняно з серпнем, 38 012 вакансій) та дистанційно (+4%, 6 348), зазначають автори дослідження. Також спостерігався ріст вакансій для ветеранів (+8%, 5 323), пенсіонерів (+8%, 3 798), студентів (+7%, 20 867), людей з інвалідністю (+5%, 8 378).

"Серед робочих фахівців сильно не вистачає чоловіків у традиційно чоловічих спеціальностях. До того ж є законодавчі вимоги роботодавців до деяких професій, де треба мати кваліфікацію. Її теж сильно не вистачає. Це інженерні фахівці, механіки, слюсарі", — пояснила Фокусу керівник напряму рекрутингу та Executive search порталу GRC.ua Наталія Слинько.

Середня кількість відгуків на вакансію у вересні знизилася на 4% і наблизилася до найнижчого за три роки рівня

Крім того, дуже бракує Senior-спеціалістів з досвідом від 5 років — у маркетингу, продажах, фінансах. "У більшості випадків це пояснюється міграцією за кордон, особливо бухгалтерів. Разом з тим, часто буває, що люди, які пересуваються містами, не можуть надовго закріпитися в якомусь місті, компанії ставляться до них з підозрілістю: чи закріпиться людина? Чи варто витрачати гроші на адаптацію?", — додала фахівчиня.

Дистанційна робота, ІТ-сфера: яку роботу шукають українці

За даними Work.ua, кількість відгуків на вакансії в країні знизилася до рекордного рівня. "Загальна кількість шукачів, які оновили або створили резюме у вересні, склала 335 908. Це на 4% менше порівняно з серпнем. Через те, що все менше людей шукає роботу, а вакансій стає більше, середня кількість відгуків на вакансію очікувано знижується. За місяць цей показник впав ще на 4% і наблизився до найнижчої позначки за останні 3 роки", — йдеться у дослідженні.

В Україні бракує бухгалтерів. Це пов'язано не тільки з їх міграцією за кордон, а й із переміщенням усередині країни: роботодавці не певні, що вони затримаються на одному місці Фото: pexels.com

Більше шансів знайти робітника на віддалену роботу — українці вп’ятеро раз більше відгукуються на такі пропозиції. Однак не всі компанії погоджуються на це. Наприклад, Фокус дослідив, що в Києві зараз деякі великі інтернет-магазини на посаду операторів колл-центру шукають людей саме для роботи в офісі, тоді як пошукачі такої роботи часто розраховують виключно на дистанційку. "Зарплата для саппорту інтернет-магазину — 12-16 тисяч гривень. Якщо потрібно кожного дня їхати через все місто двома-трьома видами транспорту, то не зрозуміло, чи варті такі зусилля отриманого потім доходу", — каже Фокусу Ірина, що зараз у пошуку роботи в столиці.

Цієї осені не відчувається дефіциту IT-спеціалістів, відеомонтажерів, адміністраторів інтернет-магазинів.

Цієї осені в країні не відчувається дефіцит кадрів у сфері IT. Також висока конкуренція за місце серед ретушерів, відеомонтажерів, адміністраторів інтернет-магазину, які часто передбачають віддалену зайнятість. Найбільш активно роботу шукають жінки — 59% резюме проти 41% чоловіків. Більше охочих знайти нову роботу — на заході країни.

На півтори тисячі гривень більше: у кого в Україні вже зросла зарплата

За даними Work.ua, у вересні середня зарплата в Україні склала 17 500 грн. Найбільше вона зросла у Київській (+725 грн до 20 000 грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17 000 грн) та Харківській (+1 000 грн до 17 000 грн) областях. Істотне зростання винагороди зафіксовано в категоріях:

з 23 500 грн — до 25 000 грн — "Транспорт, автобізнес";

з 18 950 грн — до 20000 грн — "Страхування";

з 18 500 грн — до 19 500 грн — "Краса, фітнес, спорт";

з 18 800 грн — до 19 500 грн — "Адміністрація, керівництво середньої ланки";

з 18 000 грн — до 19 000 грн — "Дизайн, творчість".

У вересні найбільше зросла кількість пропозицій у сферах ЗМІ, логістики, маркетингу Фото: work.ua

ТОП-5 посад із найвищими зарплатами, які не є керівними і не пов’язані з ІТ:

медіабаєр — 52 500 грн;

водій-міжнародник — 45 000;

бізнес-аналітик — 40 000;

ендодонтист — 40 000 ;

рихтувальник — 37 500;

Менше 10 тис. грн на місяць отримують, як і раніше, консьєрж, прибиральник, санітар.

Складна історія. Як зростуть зарплати в Україні до кінця осені

За словами Наталії Слинько, нині компанії намагаються знайти людей під запланований бюджет і не готові до швидкого збільшення заробітної плати, навіть коли не вистачає фахівців. "У нас специфічне структурне безробіття, коли є багато людей, які не можуть працювати за спеціальністю, бо відсутній попит, і є попит на тих, кого на ринку не вистачає. Фахівця хорошого рівня доводиться перекупати не на +20%, а на +70%, і не кожна компанія це собі може дозволити. Ті компанії, які пройшли випробування, співробітники рідко покидають", — зауважила вона Фокусу.

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Ситуація може змінитися ближче до кінця року. "Роботодавці вже почали планувати наступний рік і закладають індексацію на інфляцію, а також змінюють систему мотивації — зменшуючи постійну і збільшуючи бонусну частину. Не думаю, що до кінця року істотно зростуть зарплати. Може, десь трохи зрушить, але за рахунок збільшення мінімальної зарплати. Ті, які працюють не в білу, врахують це в різниці, яку доплачують", — резюмувала спеціаліст.

Нагадаємо, у наступному році уряд планує двічі підвищити мінімальну зарплату. Перше підвищення — до 7100 грн — очікується з 1 січня, друге — до 8000 грн — з 1 квітня.

Також Фокус писав, що у Мінсоцполітики хочуть ввести надбавки до окладу для українців, які зайняті в системі соціального захисту населення на період воєнного стану. Передбачається, що майже 42 тисячі соцпрацівників почнуть отримувати надбавки в розмірі 50% і 100%