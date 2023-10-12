Компенсація за зруйноване житло: скільки українців уже отримали гроші

Українцям уже виплатили майже два мільярди гривень на відновлення будинків у межах програми "єВідновлення".

Українцям продовжують виплачувати компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми "єВідновлення". Так, станом на 11 жовтня 2023 року громадяни зареєстрували 50 383 заяви на отримання грошей. Про це повідомила голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її інформацією, майже половину — 26 556 заяв, держава вже опрацювала. Із цього числа 74% заяв погоджено виплату на загальну суму в 1,7 мільярдів гривень.

"Загалом, станом на 11 жовтня вже виплачено компенсацію за пошкоджене майно за 16 674 заявами на суму в 1,4 млрд гривень. Відмовлено в компенсації за 13% усіх поданих заяв", — розповіла Шуляк.

Найбільші суми виплат за пошкодженим житлом у таких регіонах:

Харківської області — 460 мільйони гривень;

у Київській області — 367 мільйона гривень;

у Миколаївській області — 68 мільйонів гривень.

При цьому виплати за знищене майно теж тривають. Так, протягом останніх двох тижнів кількість поданих заяв збільшилася на 17% і становить сьогодні вже 4 314 заяв. Тут опрацювали десяту частину заяв — 492.

"За 308 заявами, на жаль, були відмови, але позитивне рішення ухвалили у 184 випадках. Тобто на сьогодні вже сформовано 184 житлових сертифікати загальною сумою в 331 мільйон гривень, які власники знищеного житла обміняють на нове. — зазначила вона.

За її словами, найвищий відсоток опрацювання заяв на компенсації за програмою "єВідновлення" за знищене житло в Києві — тут розглянули й ухвалили рішення щодо 74,19% заяв.

Друге місце посідає Житомирський регіон — тут фахівці опрацювали 48% заяв. І на третьому місці — Донецька область із 31,52% заяв.

Державна програма "єВідновлення", у межах якої українці отримують компенсацію в розмірі до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, запрацювала в травні 2023 року.

В останній місяць літа стартував новий етап "єВідновлення" і українцям дозволили подавати заяву на виплату компенсацій за зруйноване майно. До цього громадяни подавали заяву в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.