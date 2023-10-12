Пенсії в Україні: кого торкнеться масштабна індексація виплат (інфографіка)

За інформацією ЗМІ, надбавки до пенсій можна очікувати вже у жовтні, а не тільки з 1 січня 2024 року.

В Україні незабаром підвищать пенсії для кількох категорій громадян, пише "Обозреватель".

Йдеться про тих, хто отримує мінімальну і максимальну виплати, а також доплати за наднормативний стаж. Крім того, приблизно у березні 2024 року відбудеться так зване осучаснення пенсій. Проте вже у жовтні деякі пенсіонери отримають доплату.

Кому з пенсіонерів нарахують надбавку у жовтні

У цьому місяці громадяни, яким виповнилося 80 років і більше, можуть отримати до 570 гривен додатково до пенсії.

Українці, яким виповнилося 75 років, матимуть додаткову допомогу розміром 456 гривен, якщо 70 років — до 300 гривен.

Крім того, право на виплату надбавок мають ті громадяни, в яких є особливі обставини:

особи від 80 років, яким потрібен особливий догляд;

ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соціальних працівників;

пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.

Інфографіка Пенсійного фонду України Фото: ПФУ

Кого з пенсіонерів стосуватиметься масштабне перерахування

Таке перерахування пенсій повинно відбутися менш ніж через два місяці. При цьому розраховувати на підвищення можуть такі категорії пенсіонерів.

Ті, хто має максимальну пенсію

Максимальний розмір пенсії загалом становить 10 прожиткових мінімумів. Наразі ця сума дорівнює 20 930 гривен, а з 2024 року має підвищитися до 23 610 грн.

Таку надбавку можуть отримати українці, які вийшли на пенсію за особливими правилами, тобто зазвичай військовослужбовці, а також ті, хто мав високу та офіційно оформлену зарплату.

Ті, хто має доплати за понаднормовий стаж

В Україні чинне законодавство передбачає надбавку за кожен місяць понаднормового стажу. Норма для жінок становить 30 років стажу, для чоловіків – 35 років. Тож за кожен додатковий рік стажу пенсію збільшують на 1% прожиткового мінімуму. Наразі цей показник становить 20,93 грн, а з 2024 року він дорівнюватиме 23,61 грн.

Ті, хто має мінімальну пенсію

В Україні таку пенсію отримують українці, які мають невеликий стаж або невисоку офіційну зарплату. На цей час цей показник становить 2093 грн, а з початку 2024 року він дорівнюватиме 2361 грн.

Нагадаємо, Фокус писав, що у 2023 році в Україні тричі провели індексацію пенсійних виплат: у березні, квітні та липні. Завдяки цьому середній розмір пенсій за дев'ять місяців цього року зріс на 728 гривень — до 5 350 гривень.

Крім того, ми повідомляли, що індексація пенсій у 2024 році відбудеться за новим механізмом.

Фокус також зазначав: президент України Володимир Зеленський розповів, як зміняться пенсії та зарплати у 2024 році.

Раніше Фокус розповів, як оформити пенсію за віком, куди йти та які потрібно зібрати документи.