Пенсії в Україні: які виплати передбачені після всіх індексацій

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року.

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У 2023 році в Україні тричі провели індексацію пенсійних виплат: у березні, квітні та липні. Завдяки цьому середній розмір пенсій за дев'ять місяців цього року зріс на 728 гривень — до 5 350 гривень, повідомили 10 жовтня 2023 року в Пенсійному фонді України (ПФУ).

У ПФУ показали середній розмір пенсійних виплат по Україні Фото: ПФУ

За даними держструктури, станом на 1 жовтня кількість пенсіонерів скоротилася на 147 953 особи — до 10 539 968. А інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3%.

Як зміниться мінімальна пенсія

У держбюджеті України на наступний рік передбачено індексацію мінімальної пенсії. Так, розмір мінімальних виплат протягом найближчих трьох років збільшиться:

у 2024-му — з 2093 до 2361 гривень;

у 2025-му — до 2573 гривень;

у 2026-му — до 2774 гривень.

Індексація пенсій у 2024 році

Перерахунок відбудеться за новим механізмом. Так, передбачається, що за кожен відпрацьований місяць людині нараховують бали, що відображають співвідношення між її зарплатою і середньою зарплатою по Україні на той момент. Потім їх щороку перераховуватимуть назад у пенсію, відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

Як пояснив Фокусу Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, розмір майбутніх виплат залежатиме від того, до якої середньої зарплати прирівнюватимуть його зарплату.

"Якщо під час розрахунку пенсій використовуватиметься сучасна середня зарплата, то це дійсно нівелює різницю між пенсіями тих, хто вийшов на пенсію раніше, і тими, хто вийшов на пенсію пізніше. А якщо в розрахунку використовують фактичну середню зарплату за відповідний рік, то навряд чи щось принципово зміниться", — сказав він.

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Зазначимо, що перший перерахунок пенсій заплановано на 1 січня, оскільки в цей же час підвищиться рівень мінімальної зарплати. У підсумку мінімальний розмір пенсії за віком для осіб, які досягли 65 років, становитиме 40% мінімальної заробітної плати.

Також Фокус розповідав, як деяким українцям вийти на пенсію раніше. Так, розмір дострокової пенсії залежить від кількості страхового стажу та заробітної плати, з якої платили страхові внески.