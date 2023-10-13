Економіка впаде на 25%: Росії стає дедалі важче утримувати свою армію, — Telegraph

За словами економіста Ендою Ліліко, економіки, які перебувають у стані війни, часто знаходять спосіб протриматися довше, ніж можна подумати. Наприклад, за рахунок секторів, пов'язаних з оборонною промисловістю.

У кінцевому підсумку економічні наслідки санкцій і війни виявляться вельми негативними для Росії. Так, її економіка може скоротитися від 20 до 25%. Про це написав економіст Ендрю Ліліко у своєму матеріалі для The Telegraph.

За словами експерта, російська економіка не входить до першої десятки найбільших у світі. Санкції Заходу дійсно мали досить помітний ефект. Інфляція в Росії різко зросла відразу після початку війни з менш як 10% до приблизно 18%. Загалом Кремль втратив понад 100 млрд доларів через нафтові санкції.

Ліліко зазначив, що економіки, які перебувають у стані війни, часто знаходять спосіб протриматися довше, ніж можна подумати. Наприклад, за рахунок секторів, пов'язаних з оборонною промисловістю. Також РФ допомогло нещодавнє зростання цін на нафту у зв'язку з подіями в Ізраїлі.

Однак, як економіст повідомив, що врешті-решт санкції та великі витрати на армію можуть дуже негативно позначитися на економіці РФ.

"У росіян є недавній досвід надмірного військового розширення, що веде до економічного колапсу. Радянський Союз пізнього періоду витрачав від 12 до 17% ВВП на свою армію в 1980-х роках", — написав Ліліко.

Він зазначив, що російські військові витрати ще не досягли такого рівня, але якщо війна затягнеться і додаткова мобілізація виявиться необхідною, РФ може швидко опинитися в дуже поганій ситуації.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що чому Росії вигідне знецінення власної валюти. Рубль, що падає, можливо, в майбутньому і потягне на дно економіку країни-агресора, але зараз девальвація, навпаки, дає змогу Кремлю заробляти і фінансувати війну проти України.