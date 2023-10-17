Москву позбавили грошей: чому Індія отримує нафту з РФ, але не платить за неї

В уряді Індії зріє невдоволення тим, що місцеві компанії оплачують російську нафту в юанях. Це призвело до затримок в оплаті щонайменше семи партій палива.

На тлі міжнародних санкцій Росія переспрямувала експорт своїх енергоносіїв на Схід, а Індія, як колись Європейський Союз, стала одним із найбільших покупців російської нафти. При цьому для угод з російськими постачальниками нафтопереробні заводи Індії погодилися використовувати китайський юань, роль якого у фінансовій системі РФ серйозно зросла, коли Москву позбавили доступу до фінансових мереж долара і євро за повномасштабну агресію проти України. Але тепер уже індійському уряду не подобається розраховуватися за імпорт російської нафти в китайських юанях, через що РФ не може отримати платежі за щонайменше сім вантажів, пише агентство Reuters.

За даними журналістів, ідеться про нафту, яку нафтопереробні заводи Індії отримали наприкінці вересня 2023 року. Як зазначається, за ці поставки РФ поки що так і не отримала гроші.

"До зриву поставок суперечки щодо оплати поки що не призвели, оскільки російські компанії, як-от "Роснефть", продовжують постачати нафту державним індійським нафтопереробним заводам, які шукають альтернативні способи розрахунків", — ідеться в повідомленні.

Представники нафтопереробної галузі кажуть, що розрахунки в юанях збільшують витрати, оскільки рупії потрібно конвертувати в гонконгські долари, а потім у юані. Це на 2-3% дорожче, ніж розрахунки в дирхамах.

Зазначається, що наразі невідомо, чи доручив уряд державним нафтопереробним заводам припинити розрахунки в юанях, однак два представники з індійського міністерства фінансів у розмові з журналістами зазначили, що така можливість існує.

"Якщо приватна фірма має юані, щоб розрахуватися за торгівлю, то уряд не зможе цього зупинити, але й не заохочуватиме чи сприятиме такій торгівлі", — наголосив представник міністерства.

До того ж у нафтопереробників часто виникають проблеми із врегулюванням торгівлі російською нафтою після того, як США та ЄС встановили цінову стелю на нафту з РФ на рівні в 60 доларів за барель. Через це покупці почали шукати альтернативні підходи для того, щоб розрахуватися за поставки. Наприклад, використовувати дирхами для вантажів, вартість яких перевищила верхню межу.

При цьому, за інформацією агентства, трейдери не проти, щоб угоди з Росією укладалися в дирхамах. Але на розрахунках у китайських юанях наполягають саме російські продавці.

Тим часом 17 жовтня стало відомо, що у США вже розробляють план, який дасть змогу ще більше контролювати стелю цін на російську нафту. Так, Мінфін країни розглядає можливість запровадити нові обмеження проти тих, хто обходить санкції і купує "чорне золото" з РФ.

Також Фокус писав, що за оцінками Bloomberg, РФ відправляє свою нафту на зберігання в Африку.