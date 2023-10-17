Українцям в одному з регіонів доступна нова фіндопомога: де виплатять 30 тисяч гривень

Реєстрація на виплату допомоги постраждалим від війни триватиме до 18 жовтня. На гроші можуть розраховувати жителі Миколаєва, який майже щодня обстрілюють російські окупанти.

Повномасштабна російська агресія проти України триває вже понад рік, але майже весь світ продовжує допомагати нашій країні у війні проти окупантів. У той час, коли ЗСУ отримують необхідну зброю від союзників, необхідну для перемоги, різні благодійні організації продовжують фінансово підтримувати найуразливіших українців. Так, наприклад, для деяких громадян відкрилася реєстрація на виплату нової грошової допомоги від благодійного фонду ADRA Ukraine. Про це йдеться на сайті організації.

Відомо, що підтримку нададуть сім'ям із міста Миколаїв, у яких є особи з інвалідністю I або II групи. Ці сім'ї можуть реєструватися в програмі "Перехідна грошова допомога". Якщо реєстрацію підтвердять представники організації, то грошові виплати відбуватимуться протягом чотирьох місяців.

Виплати призначають сім'ям із п'яти осіб, кожен із них отримуватиме по 1,5 тисячі гривень. Тобто за чотири місяці, що триватиме програма, вони зможуть отримати допомогу в розмірі 30 тисяч гривень . Також українцям обіцяють роздати гуманітарну допомогу, яка включає продуктові набори.

Особи з інвалідністю I або II групи можуть зареєструватися на виплати, якщо подадуть такі документи:

паспорт або ID-картку;

РНОКПП;

свідоцтво про народження дитини;

медичну довідку з висновком про інвалідність;

номер IBAN.

Водночас сім'ї, які наразі отримують тимчасову державну допомогу на дітей, батьки яких не сплачують аліменти, ухиляються від сплати аліментів, не мають змоги утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме, для реєстрації у програмі мають також надати довідку, видану в управлінні соціальних виплат і компенсацій з приводу виплат фіндопомоги.

Реєстрації триває до 18 жовтня. Зареєструватися можна:

у Заводському районі — на вулиці Кузнецька, 83;

в Інгульському районі — на вулиці 12 Поздовжня, 50-А;

у Корабельному районі — на вулиці Металургів, 8/4;

у Центральному районі — на вулиці Шевченка, 19А.

Нагадаємо, нещодавно Фокус повідомляв, хто з українців може отримати додаткові виплати від 5 до 30 тисяч гривень. Також зазначимо, що в ООН з жовтня 2023 року збільшили суму допомоги для громадян в Україні, які страждають через російську агресію.