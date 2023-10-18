Виплати біженцям з України в ЄС зменшать: що відбувається (інфографіка)

У 2024 році для українців, які виїхали до Європи заради безпеки через війну, можуть відбутися важливі зміни. Фокус розібрався, до чого готується нашим співвітчизникам у Польщі, Німеччині та Естонії.

З початком повномасштабної війни в Європу були змушені виїхати кілька мільйонів українських громадян. У 2023 році в Євросоюзі продовжують приймати біженців з України, але деякі країни вже попереджають про те, що змінюватимуть умови перебування з 2024 року. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі:"Новий 2024 рік для українських біженців у Європі: або працюй, або їдь додому".

Однією з перших країн, де заявили про прийдешні зміни для українських біженців, стала Польща. Так, у вересні прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер сказав, що деякі види підтримки для українців не будуть продовжені у 2024-му. Це стосуватиметься вимог до проживання, видачі дозволів на роботу. Також можуть скасувати безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейні пільги.

"Ці правила просто перестануть діяти наступного року", — зазначив Мюллер.

Удвічі скоротити витрати на біженців у 2024 році планують і в Німеччині. Представники влади пояснюють: містам і муніципалітетам країни вже дуже важко фінансувати близько мільйона мігрантів.

Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

Тим часом в Естонії деякі міста вже скасували пільговий проїзд громадським транспортом для українських біженців. Поки що безплатними для наших співвітчизників-українців залишаються поїзди Elron, які курсують між найбільшими містами країни. Однак і це триватиме недовго: вже з березня 2024 року, як очікується, громадяни України користуватимуться усім транспортом на загальних умовах з рештою жителів Естонії.

При цьому експерти кажуть, що ніхто українців з Європи не виганяє. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування в коментарі Фокусу зазначив, що Європа просто зараз бореться з демографічною кризою.

"Наприклад, у Німеччині скорочення населення почалося ще в минулому столітті. І сьогодні сподіватися на збільшення народжуваності німцям не варто, тому країна розраховує виключно на мігрантів. За минулий рік чисельність населення Німеччини збільшилася на 1,5 млн осіб, з яких 1,1 млн — українці. Таким чином країна балансує своє старіюче населення", — розповів він.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року. Тим часом Міграційна служба України попросила уряди інших держав не інтегрувати українських біженців, оскільки в майбутньому вони не захочуть повертатися на Батьківщину.