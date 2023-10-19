Ваш рахунок заблоковано: коли банки можуть залишити українців без грошей

Фінансовий моніторинг в Україні триває навіть під час війни. Однак банки можуть заблокувати кошти клієнта не тільки тому, що засумнівається в легальності отримання грошей.

Через війну в Україні дещо послабили правила фінансового моніторингу, але банки все одно мають право блокувати рахунки та перекази клієнтів. Як розповіла співзасновниця izibank Анна Тігіпко, є п'ять причин для того, щоб фінансові установи в Україні заблокували рахунки своїх клієнтів.

Підозра в шахрайстві

Якщо на картці відбуваються нетипові або сумнівні операції, банк почне пильніше стежити за таким рахунком і, можливо, заблокує його. Так станеться, якщо:

різко зростає обсяг вхідних або вихідних переказів;

швидко проводяться розрахунки в різних географічних точках;

раптово здійснюються онлайн-покупки, якщо до цього тільки знімали готівку з картки.

Якщо неправильно ввести PIN-код

Банк точно заблокує картку, якщо було тричі поспіль введено неправильний PIN-код.

За рішенням суду або через відкрите виконавче провадження

Гроші на картці будуть заблоковані, якщо з боку банку є судові претензії. Рахунок заморозять після прохання фінустанови, якщо клієнт:

не сплатив штрафи,

заборгував велику суму за комунальні послуги;

тривалий час не платив податків.

При цьому суд, як правило, заарештовує тільки суму, необхідну для сплати заборгованості.

Після моніторингу грошових коштів

Якщо буде зафіксовано великі перекази, які клієнт потім переведе в готівку, банк може порахувати, що власник картки відмиває нелегальні доходи. Щоб розблокувати рахунок, доведеться надати документи, що пояснюють операції та підтверджують їхню законність.

У картки закінчився термін дії

Перед блокуванням клієнту надішлють попередження про те, що термін дії картки скоро закінчиться. Якщо клієнт ніяк не відреагує на смс, тобто не звернеться до банку з проханням перевипустити картку, тоді вона просто перестане працювати.

Що робити, якщо банк помилково заблокував гроші

У травні 2023 року в Україні знову запрацювала практика, за якої банки блокують кошти клієнтів, отримавши відповідний запит від виконавчої служби. Але бувають випадки, що клієнтам блокують кошти навіть коли борги вже погашені, а виконавче провадження закрито.

Щоб розв'язати проблему, як пояснила Фокусу юрист юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Єлизавета Алефіренко, потрібно дотримуватися таких правил:

звернутися до банку з проханням пояснити причини блокування рахунка та необхідні дії щодо розблокування;

за відсутності документа, що підтверджує сплату виконавчого провадження, звернутися до виконавця і запросити копію документа з відміткою про сплату;

підтвердити банку сплату виконавчого провадження, надавши відповідний документ і попросити якомога швидше розблокувати рахунок.

Раніше Фокус розповідав, чи доводиться українцям платити борги за померлих близьких родичів. Також нагадаємо, що в Україні розширили підстави для розкриття банками банківської таємниці.