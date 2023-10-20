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Взимку буде легше: "Укренерго" запроваджує нові правила для експорту та імпорту електроенергії

Андрiй Галицький
Фото: Укренерго | Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії

Напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній уже не стануть перешкодою для імпорту з країн Євросоюзу.

В Україні експортери та імпортери електроенергії користуватимуться міждержавними лініями за європейськими правилами. Першу угоду про це енергокомпанія "Укренерго" підписала з румунським оператором Transelectrica, повідомив глава компанії Володимир Кудрицький.

Він розповів, що перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетікання між Україною та Румунією в новому форматі відбудеться 2 листопада. В аукціоні візьмуть участь як румунські, так і українські компанії, а сам аукціон відбудеться на платформі "Укренерго". Поставки мають розпочатися вже — 3 листопада.

"Це важливо, оскільки напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній уже не стануть перешкодою для імпорту з Румунії. Вони будуть синхронізовані з правилами в ЄС", — зазначив він.

Крім того, українська компанія практично вирішила питання з приводу аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Зокрема, з операторами енергосистем цих країн уже підписано угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO.

Як пояснив Володимир Кудрицький, залишилося поставити фінальну крапку, які мають зробити "європейські колеги". Регулятори країн-сусідів уже займаються підготовкою необхідних документів, після чого "Укренерго" почне спільні аукціони за всіма європейськими напрямками.

"Для імпорту струму з Європи більше не буде перешкод. Це критично важливо для проходження зими. Технічно ми, як оператор системи, вже створили можливість імпортувати в Україну до 1 200 МВт потужності, підписані угоди дають змогу збільшувати кількість можливих джерел постачання. Але зараз стабільному імпорту заважають регуляторні питання, через які імпортні операції є збитковими. Важливо, щоб до початку холодів ці перешкоди були усунені", — наголосив Володимир Кудрицький.

Блекаути взимку: до чого готується українцям

Голова комітету житлово-комунального господарства та енергетики Андрій Герус 19 жовтня розповів, що під час холодів найскладніший період для енергосистеми буде з настанням вечора. Усе тому, що в цей час українці різко збільшують споживання електроенергії.

"Наразі рівень споживання електроенергії коливається від 9 ГВт вночі до 14 ГВт вдень, взимку очікується споживання на рівні 19 ГВт у пікові години. Енергетики готуються до того, щоб забезпечити потрібні обсяги", — наголосив він.

Герус також порадив населенню користуватися електроприладами вночі, щоб зменшити навантаження на енергосистему в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема зможе покривати звичайне зимове споживання електроенергії, незважаючи на всі отримані пошкодження.

Також 16 жовтня в Міненерго попередили українців щодо графіків відключення електрики. Так, у профільному міністерстві прокоментували інформацію, яка поширювалася в соцмережах щодо відключень світла напередодні опалювального сезону.