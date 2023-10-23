Заробити на мільярдерах: ЄС може запровадити новий податок для найбагатших людей

Через зростаючу нерівність у багатстві в деяких країнах дедалі частіше виникають заклики до найбагатших громадян узяти на себе більший податковий тягар.

У податковій обсерваторії Європейського Союзу запропонували країнам блоку активніше боротися з ухиленням від сплати податків. Для цього вони мають запровадити мінімальний податок на мільярдерів, за допомогою якого можна було б щорічно залучати 350 мільярдів доларів, повідомляє агентство Reuters.

Як свідчать дані дослідницької групи Паризької школи економіки, ефективний особистий податок мільярдерів часто є набагато меншим за той, що мають платити платники податків зі скромними статками, оскільки багаті мають можливість убезпечити статки в підставних компаніях. Таких чином доходи захищені від податку на прибуток.

Як зазначають дослідники, у разі стягнення ця сума еквівалентна лише 2% від майже 13 трильйонів доларів, якими володіють 2 700 мільярдерів по всьому світу.

"Ми вважаємо, що це важко виправдати, оскільки це ризикує підірвати стійкість податкових систем і соціальну прийнятність оподаткування", — зазначив директор обсерваторії Габріель Зукман.

За підрахунками аналітиків, рівень особистого податку мільярдерів у США становить близько 0,5%, тоді як у Франції, де податки вищі, взагалі відсутній податок на мільярдерів.

Зростаюча нерівність у багатстві в деяких країнах викликає заклики до найбагатших громадян нести більший податковий тягар, оскільки державні фінанси намагаються впоратися зі старінням населення, величезними потребами у фінансуванні для зміни клімату та заборгованістю від COVID-19.

При цьому, як зазначається, запуск у 2018 році автоматичного обміну інформацією про рахунки допоміг знизити кількість доходів, які зберігаються на офшорних податкових рахунках, утричі.

"Логічним наступним кроком є застосування цієї логіки до мільярдерів, а не тільки до транснаціональних компаній", — наголосив Зукман.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів України в серпні 2023 року заявили, що, незважаючи на війну, податки в нашій країні знижуватися не будуть. Також Фокус розповідав про особливості податкових новацій, які починають діяти з серпня 2023 року.