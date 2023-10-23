Тарифи на електроенергію: що зміниться для бізнесу та громадян у листопаді

Уже з наступного місяця в Україні буде переглянуто тарифи на електроенергію для деяких категорій споживачів. Тарифи змінюються згідно з рішенням НКРЕКП.

Уряд обіцяв, що не збільшуватиме тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону. Але незважаючи на це, вже з 1 листопада в Україні підвищать тариф на електроенергію, але зміни торкнуться непобутових споживачів, повідомляє компанія Yasno, що входить до групи ДТЕК.

Хто платитиме більше за електроенергію

Тариф для малих непобутових споживачів, які під'єднані до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" з 1 листопада буде таким:

за 1 клас напруги — 638,618 гривні (було 603,902 гривні);

за 2 клас напруги — 704,870 гривні (було 670,154 гривні).

Також зміни торкнуться малих непобутових споживачів, які підключені до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Для них тарифи встановлені:

за 1 клас напруги — 661,579 гривні (було 626,863 гривні);

за 2 клас напруги — 790,888 гривні (було 756,172 гривні).

А малі непобутові споживачі, які підключені до мереж ПАТ "Укрзалізниця", з 1 листопада платитимуть:

за 1 клас напруги — 668,960 гривні (було 634,244);

за 2 клас напруги — 843,449 гривні (було 808,733 гривні).

У компанії зазначають, що зміни в тарифах відбуваються щомісяця, згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Зазначимо, що з 30 червня в Україні діє єдиний тариф для індивідуальних і колективних побутових споживачів. Так, українці платять по 2,64 гривні за 1 кВт-год. Цей тариф буде дійсним до кінця 2023 року. Про підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів поки що не йдеться.

Водночас у США пропонують Україні провести лібералізацію цін на комунальні послуги, тобто тарифи на електроенергію і газ для українців можуть знову подорожчати. Але директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів Фокусу, що навряд чи Кабмін зараз погодиться переглядати тарифи.

"Була чітка заява урядовців, що підвищень не буде — ні на газ, ні на електричну енергію до закінчення осінньо-зимового періоду. Уряд керується соціальною доцільністю", — сказав він.

У регуляторі також запевнили, що в уряді поки не було обговорень щодо нових тарифів для українців.

Нагадаємо, нещодавно розповідав, як в Україні змінилися тарифи на комуналку. Так, згідно з даними Держстату, протягом року (з вересня 2022-го по вересень 2023-го), найбільше зростання відбулося в тарифі на електроенергію. За цю послугу населення тепер платить майже на 70% більше. Решта комунальних послуг теж подорожчали, але не так сильно.

Також нагадаємо, що в "Укренерго" 26 вересня розповіли, якою буде зима і чи чекати постійних відключень електроенергії.