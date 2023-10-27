В Україні оновлять механізм впровадження нових соцвиплат: що зміниться

У Кабміні готуються до продовження змін у соціальній сфері. Так, наприклад, уряд розширює Єдину інформаційну систему, щоб у майбутньому всі соціальні послуги населенню надавати онлайн.

Уряд навіть під час війни не відмовляється від проведення соціальних реформ. Так, наприклад, в Україні задумали суттєво оновити систему впровадження нових соціальних послуг. Зміни торкнуться і соцвиплат, повідомив 27 жовтня глава українського уряду Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін уже ухвалив відповідну постанову, завдяки якій наявну систему соцзабезпечення буде покращено.

"Буде розширено Єдину інформаційну систему, оскільки до неї включать низку реєстрів і баз даних. Також буде визначено порядок обміну інформацією з іншими інформаційними системами. Усе це дасть змогу уряду впроваджувати нові соціальні послуги онлайн", — ідеться в повідомленні.

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При цьому Денис Шмигаль зазначив, що Єдина інформаційна система соціальної сфери в Україні вже працює. Її мета — надання українцям усіх послуг і допомоги "без черг, довідок і корупції".

Нова соцдопомога: чи відбудеться реформа у 2024 році

Міністриня соціальної політики Оксана Жолнович в одному з останніх інтерв'ю розповіла, що в Україні вже наступного року має з'явитися новий вид соціальної допомоги. Цікаво, що він не залежатиме від прожиткового мінімуму — його вираховуватимуть на основі базового доходу сім'ї. Але як розповів Фокусу економіст Олег Пендзин, дуже малоймовірно, що у 2024 році новий вид соціальної допомоги таки введуть.

"Це повний перегляд підходів до соціальних виплат. Домогосподарства мають ставати основним платником податку. Не думаю, що під час війни це буде хтось змінювати", — сказав він.

Експерт також додав, що є багато ризиків для впровадження нової урядової ініціативи.

"Перше питання — хто входитиме в це домогосподарство? По-друге, хто братиме на себе відповідальність платити податки в межах усіх членів домогосподарства? Третій момент — домогосподарство і сім'я — як вони кореспондують між собою — є часті випадки, коли люди ведуть спільне господарство, але в них свої доходи, свої бюджети. Ця ідея — занадто сира", — підкреслив Пендзин.

Нагадаємо також, що в уряді хочуть переглянути механізм, у рамках якого надається допомога вимушеним переселенцям. Як пояснила міністриня соціальної політики Оксана Жолнович, міністерство хоче не тільки надавати фінансові виплати, а й надавати соціальні послуги для швидкої адаптації людей у нових умовах.

Ще Фокус розповідав, чи скасують соціальну допомогу українцям, які виїхали за кордон.