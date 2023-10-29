Україна не продовжуватиме договір про транзит російського газу до Європи, — голова Нафтогазу

Керівник компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов зазначив, що ми маємо також бути надійним партнером для наших європейських для країн.

Україна не продовжуватиме договір про транзит російського газу до Європи, який спливає наприкінці 2024 року. Наразі Україна не може позбавити деякі країни Євросоюзу можливості отримувати блакитне паливо. Про це заявив голова компанії НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов 28 жовтня в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Це дуже важлива тема, яку маємо чітко прокоментувати. Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо тих так званих land locked країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму", — заявив керіник "Нафтогазу".

За словами Чернишова, ЄС заявив, що має намір повністю відмовиться від споживання газу, який надходить з Російської Федерації, до 2027 року.

"Бачимо, що певні процеси вже відбулися. Скорочення йде з кожним наступним місяцем. Але маємо пришвидшити цей процес і стимулювати це", — сказав Чернишов.

Він зазначив, що Україна має бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують.

"Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати", — заявив голова компанії.

Він наголосив, що справа тут виключно у солідарності з партнерами України, а не у небажанні уникнути можливих судових тяганинах із російським "Газпромом".

Нагадаємо, 28 вересня у "Нафтогазі" пояснили, чому зберегли транзит російського газу. 2024 року жодних нових домовленостей між НАК "Нафтогаз України" і російським монополістом "Газпромом" щодо транзиту російського газу не буде.