"Нафтогазу" і Міноборони спробують "закрити очі" на незаконні рішення "Укрнафти", — експерт

До річниці націоналізації "Укрнафти", очільник підприємства Сергій Корецький скликає Загальні збори представників підприємства. На думку Михайла Шнайдера, зустріч буде направлена, насамперед, на закриття усіх проблемних питань, дотичних до роботи НАК "Нафтогаз України" й Міноборони.

Очільник "Укрнафти" Сергій Корецький перед річницею націоналізації компанії скликає Загальні збори представників підприємства. На думку політичного оглядача Михайла Шнайдера, зустріч буде присвячена закриттю усіх проблемних питань, дотичних до роботи НАК "Нафтогаз України" й Мінобороні. Про це він написав у своїй колонці для "Телеграф".

За його словами, нинішня Наглядова рада "Укрнафти", нібито, працює всупереч вимогам законодавства: у її складі немає незалежних директорів й спеціального аудиторського комітету.

"Ні висновків аудиторів, ні рішень Наглядової ради Укрнафти за рік НАК і Міноборони не побачили, і самі не спромоглися провести бодай одне засідання Загальних зборів з двох акціонерів. Мабуть, не було вказівки Корецького. Аж ось, Загальні збори Укрнафти, які скликані на річницю націоналізації Укрнафти, повинні розв'язати всі питання, а підписатися під легалізацією сумнівних оборудок повинні Умєров та Чернишов", — пише Шнайдер.

За його інформацією, Загальні збори матимуть схвалити кілька суперечних моментів:

як АРМА без договорів передала Укрнафті АЗС GLUSCO;

як "Укртатнафта" продала "Укрнафті" у значних розмірах нафтопродукти;

як "Укрнафта" продала Міноборони нафтопродукти з семивідсотковим ПДВ замість визначеної через війну нульову ставку, у зв’язку із чим держава суттєво переплатила.

"Дуже цікавим виглядає питання відповідальності керівників АРМА та Міноборони за договори, укладені із Укрнафтою, адже за законом без рішень Наглядової ради та загальних зборів акціонерів Укрнафти подібні угоди на сьогодні вважаються неукладеними, тобто відсутніми. На підставі чого тоді МО сплачувало мільярди Укрнафті та як АРМА могла передавати арештоване майно, не маючи правових підстав?" — запитує Шнайдер.

Крім того, за словами експерта, серед інших питань буде розглядатися затвердження дворічного бюджету Наглядової ради, до якого входитиме й збільшення сум грошових винагород і забезпечення цієї ради.

"Це справляє враження, нібито до Наглядової ради Укрнафти увійде сам ексміністр оборони Резніков. Хоча, ціна зрозуміла, якщо, як планується, на Наглядову раду покладуть виконання, всупереч законодавству, аудиторських обов’язків", — зазначає Шнайдер.

Експерт додає, що на зібранні можуть розглянути питання дозволу очільнику "Укрнафти" укладати договори по всіх основних напрямках господарської діяльності підприємства без попередніх погоджень із Загальними зборами чи Наглядовою радою.

Через це, стверджує Шнайдер, він дуже сподівається на професійність й дотримання вимог чинного законодавства головою "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим й міністром оборони Рустемом Умєровим.