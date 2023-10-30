У Росії знову рятують рубль: бізнес змусять поділитися валютою на тіньових рахунках

У Росії придумали новий спосіб, як зупинити падіння рубля і ліквідувати дефіцит валюти на внутрішньому ринку. Очікується, що впоратися з цим у примусовому порядку допоможе бізнес, але після цього національна валюта РФ може впасти до 120 за долар.

Державній Думі Росії запропонували розглянути законопроєкт, який зобов'язує російських топ-експортерів звітувати перед Центробанком про свої валютні активи за кордоном. Про це 30 жовтня пише видання The Moscow Times.

Таким чином в уряді хочуть зробити жорсткішим фінансовий контроль і знизити дефіцит іноземної валюти в країні.

"Російська влада продовжує посилювати контроль за валютними операціями великих компаній, щоб стабілізувати рубль до президентських виборів і взяти під контроль стрімке зростання інфляції", — йдеться в публікації.

Журналісти пишуть, що законопроєкт передбачає обов'язкове розкриття бізнесом "тіньових" запасів валюти, які великі експортери зберігають на рахунках іноземних дочірніх структур. Якщо за документ проголосують, то норми почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

Зазначається, що за підсумками 2022 року російські компанії накопичили за кордоном близько 80 мільярдів доларів сировинної виручки, яку вони так і не переказали в Росію. Розмір запасів валюти на корпоративних рахунках у російських банках водночас скоротився на третину — зі 174,9 мільярда доларів до повномасштабного вторгнення в Україну, і до 117 мільярдів доларів станом на 1 червня 2023 року.

"Розкриття інформації про валютні запаси "дочок" експортерів необхідне для встановлення можливості більш повного охоплення оцінки валютних ризиків в умовах дії обмежувальних заходів з боку "недружніх" держав щодо Російської Федерації", — пише видання.

Після стрибка курсу долара вище 100 рублів російська влада спочатку зажадала від російських експортерів продавати більше валюти на біржі, щоб підтримати рубль. А вже з жовтня 43 найбільші нафтогазові, металургійні, хімічні та зернові компанії, згідно з указом Володимира Путіна, мають віддавати щонайменше 80% валютного виторгу в російські банки, а потім продавати щонайменше 90% цього обсягу на внутрішньому ринку.

"Валютний контроль щомісяця приноситиме на ринок по два-три мільярди доларів. Завдяки цьому влада зможе вирішити питання з дефіцитом валюти, який виник протягом останніх місяців. Але якщо указ скасують після виборів, рубль відновить падіння — аж до позначки 120 за долар", — упевнені журналісти.

Нагадаємо, що аналітики пророкують рублю подальше падіння. Але в російському уряді запевняють, що нічого поганого з національною валютою не відбувається.

Тим часом у РФ вивчають можливість запровадження практики двох курсів рубля, як у Китаї, — для внутрішнього і зовнішнього використання. Але така ідея не дуже подобається деяким банкірам. Наприклад, глава ВТБ Андрій Костін вважає, що якщо в РФ з'явиться відразу два курси рубля, то на національну валюту чекає різкий обвал.