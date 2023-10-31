Нові правила нарахування стажу: як не втратити роки роботи і не отримати зменшену пенсію

За словами фахівців Пенсійного фонду України, виправити ситуацію з нестачею трудового стажу можливо завдяки так званим компенсаційним внескам.

Відповідно до чинного законодавства при нарахуванні пенсії до уваги беруться лише ті роки роботи, коли людина, яка планує вихід на пенсію, сплачувала хоча б мінімальні страхові внески. На цьому акцентує Пенсійний фонд України.

Якщо ж видатків не було, для розрахунку пенсії використовують іншу формулу і тоді пенсійні виплати будуть меншими.

При цьому страховий внесок можуть згідно з чинними нормами вносити не у повному розмірі у разі, якщо:

людину прийняли на роботу не у перший календарний день місяця;

співробітник працював неповний робочий день;

працівника звільнили не в останній день місяця.

Проте і це не повний перелік можливих причин, через які може зменшитися страховий стаж, але найбільш поширені. До уваги беруться й індивідуальні обставини, що впливали на період роботи особи.

Виправити ситуацію можливо завдяки так званим компенсаційним внескам. Це означає, що оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях, то при виявленні факту наявності неповних місяців страхового стажу законодавством передбачена можливість здійснення людиною доплати до мінімального страхового внеску для зарахування їх як повних.

Як розрахувати мінімальний внесок

Мінімальний внесок безпосередньо залежить від встановленої в Україні найнижчої заробітної плати.

"Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" від 15.02.22 № 2040-IX доплата розраховується, виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати", — повідомляє Пенсійний фонд.

Зараз цей показник дорівнює 6 700 гривень. Якщо збільшується мінімальна зарплата, відповідно зростає і внесок. Його мінімальне значення наразі становить 22% від 6 700 гривень, тобто 1474 гривні.

До речі, з 1 січня 2024 року почнеться зростання мінімальної зарплати — з 6 700 до 7 100 гривень. Друга хвиля підвищення відбудеться з 1 липня, тоді мінімальна заробітна плата становитиме 8 000 гривень.

Перевірити наявність неповних місяців стажу можна онлайн — на вебпорталі Пенсійного фонду України за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua, сформувавши довідку ОК-5, або особисто в органі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Також Фокус писав про те, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат, якщо у них є непогашені стягнення.