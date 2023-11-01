Всім вийти з тіні: чому в Раді пропонують кур'єрам, швачкам і таксистам платити новий податок

В Україні більшість самозайнятих осіб, що працюють ремонтниками, таксистами, кур’єрами, масажистами, фотографами або майстрами в салонах краси, отримують оплату за свої послуги готівкою або на платіжну картку. В парламенті мають намір вивести таких осіб з тіні – їм пропонують платити 6% від доходу.

Нові зміни до податкової системи України вже в парламенті – 23 жовтня законопроєкт №10166 було передано на розгляд депутатам. Цей проєкт пропонує самозайнятим особам, які здійснюють підприємницьку діяльність без оформлення ФОП, реєструватися та надалі сплачувати єдиний податок у розмірі 6% від доходу. "Це чергові очікувані зміни щодо посилення фіскалізації. Держава пропонує тим, хто не зареєстрований як підприємець, спрощену систему оподаткування, відповідно, намагається таким чином вивести цю частину бізнесу з тіньового сектору", — пояснив Фокусу Ігор Ясько керуючий партнер ЮК Winner.

Без зарплати в конверті: що і кому пропонує новий законопроєкт

Проєкт закону №10166 пропонує створити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від доходу, а серед його авторів — перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. "Метою законопроекту є створення умов для отримання додаткового, нерегулярного або незначного доходу без реєстрації фізичною особою підприємцем при здійсненні окремих видів діяльності (у сфері надання послуг) шляхом запровадження спеціального режиму для сплати податку на доходи такими фізичними особами", — йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

"Згідно з законопроєктом №10166, вносяться серйозні зміни до податкового законодавства: вперше вводиться податковий режим для неофіційно зайнятих осіб. Дана ініціатива сприятиме легалізації доходів фізичних осіб завдяки створенню сприятливих умов для сплати ними податків", — коментує Фокусу Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "EvrikaLaw".

Проєкт стосується суб’єктів мікропідприємництва, які не зареєстровані як ФОП і їхня діяльність є нерегулярною

Спецрежим оподаткування в разі ухвалення проєкту можуть використовувати не усі самозайняті, а лише ті фізичні особи, які надають послуги (тобто, не працюють в торгівлі або на виробництві). Загалом в документі перелічені 20 видів діяльності, серед яких – догляд за хворими, догляд за дітьми, хатні роботи, кур’єрська діяльність, послуги таксі, дресирування тварин, ремонтні роботи об’єктів нерухомості, проведення святкових заходів, фотографування, фізіотерапія, прибирання приміщень, ремонт одягу або техніки, послуги манікюру.

Спецрежим зі сплатою 6% від доходу буде можливим лише за умови відсутності найманих працівників та обмеженого розміром 153 мінімальних зарплат доходу Фото: pexels.com

Тобто, пояснюють юристи, таким спеціалістам можна буде без реєстрації ФОП здійснювати свою діяльність цілком офіційно, головне – зареєструватися та не мати найманих осіб. "Проєкт стосується суб’єктів умовного "мікропідприємництва", які при цьому не зареєстровані як ФОП і їхня діяльність є нерегулярною, у тому числі через онлайн-платформи типу сайтів вивчення мов, застосунків Bolt, Glovo, Uklon, Kabanchik — служб пошуку виконавця ремонтних робіт тощо: таксистів, працівників служб кур’єрської доставки, спеціалістів з догляду за дітьми, домашніх працівників (няні, садівники, покоївки), репетиторів, кінологів, працівників сфери краси і т.д.", — каже Ігор Ясько.

Експерти також вважають, що поява нового податкового режиму спростить роботу багатьої мікропідприємців, які зараз працюють нелегально. "Ускладнювати таку діяльність реєстрацією ФОП вважаю за недоцільне, а відповідну ініціативу — доволі вдалою", — зазначає Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Використовувати новий режим оподаткування можна буде:

якщо не використовується праця найманих робітників;

якщо обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 153 розміри мінімальної заробітної плати (у 2023 році це — 1 025 100,00 грн.);

якщо особа здійснює розрахунки за виконані роботи або надані послуги виключно з використанням реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, за винятком осіб, які ведуть окремі види діяльності виключно шляхом отримання доступу до цифрових платформ і повідомили оператора цифрової платформи про застосування спеціального режиму оподаткування доходів.

Податок 6% або ФОП: які головні відмінності нової податкової системи

Юристи пояснюють: зараз усі особи, що здійснюють види послуг, вказані в проєкті №10166, можуть реєструвати ФОП та працювати на вже існуючій спрощеній системі, зокрема на 2 групі єдиного податку. Але нова система зі сплатою 6% відрізняється від чинної не лише розміром податку.

"ФОП у порівнянні із запропонованою новою моделлю для фізичних осіб мають більше обовʼязків (зокрема, складання та подання податкової звітності, сплата податків). По суті, це альтернатива для громадян, які не наймають працівників, не мають великого доходу від такої діяльності (передбачений ліміт на рівні трохи більш як 1 млн, він змінюється в залежності від розміру мінімальної заробітної плати)", — каже Тетяна Ященко, партнер EXPATPRO. За її словами, запропонований новим проєктом механізм знімає з фізичної особи питання здійснення підрахунку та сплати податків.

Нова система відрізняється прозорістю, а отже, спрощує роботу мікропідприємців Фото: pexels.com

"Фактично, необхідно подати заяву про реєстрацію як фізична особа, яка обирає спеціальний режим оподаткування, вирішити, яким чином буде здійснюватись діяльність (через цифрову платформу чи із використанням інших форм розрахунків (у такому випадку, необхідно в обов’язковому порядку використовувати реєстратор розрахункових операцій). Підрахунок податкового зобовʼязання буде здійснювати сам податковий орган, а оплату буде забезпечувати банк", — пояснила експертка.

Підприємцеві потрібно мати кошти на спецрахунку, а далі банк автоматично спише суму податку із цього рахунку

Тобто, якщо ФОП цілеспрямовано постійно сплачує податки, то в разі використання нового податкового режиму фізична особа лише має забезпечити наявність достатньої кількості грошових коштів для сплати податків на такому рахунку, адже банк самостійно буде списувати кошти податку. "Лишається відкритим питання, чи зобовʼязана буде така особа здавати у касу готівкові кошти. ФОП, наприклад, можуть цього не робити", — каже Тетяна Ященко.

Особа, яка застосовує спеціальний режим, має право відкрити спеціальний рахунок виключно в одному самостійно обраному нею банку, про це йдеться в проєкті №10166 Фото: pexels.com

Дмитро Лазебний додає: відповідно до нової ініціативи, всі процеси для платників податку 6% планується максимально автоматизувати.

"Буде створено спеціальний Інтернет-портал (цифрова платформа), якщо я вірно все зрозумів, на якому мають бути зареєстровані і споживачі відповідних послуг і надавачі таких послуг. Даний Інтернет-портал отримає відповідного Оператора цифрових платформ. Надавачі послуг мають повідомляти Оператора цифрових платформ про те, що вони будуть здійснювати діяльність в рамках спеціального податкового режиму. Оператор цифрових платформ подає до Податкової інформацію щодо доходів фізичних осіб на спеціальному режимі оподаткування. Гроші від споживача послуг до надавача послуг ходять також через цифрову платформу. Тобто, все має бути максимально прозоро", — зазначає Дмитро Лазебний.

Біліше за усіх білих: чи дійсно нова податкова система врятує "тіньовиків"

Опитані Фокусом експерти згодні: якщо вказані в проєкті №10166 зміни ухвалять, то фактично неофіційно працюючі особи зможуть відбілити свої доходи. А отже, ані у податкової, ані у фінмоніторинга банку не зможуть виникнути питання щодо джерел походження коштів.

На думку Андрія Шабельникова, головна ідея цього законопроєкту – дати змогу фізособам, які надають послуги, вести діяльність у легальній площині з мінімальними податковими наслідками. Тобто, розрахунок зроблено на те, що таким податковим режимом насамперед мають скористатися ті українці, які працюють у "тіні".

Послуги таксі - у переліку видів діяльності, де може застосовуватися новий спецрежим оподаткування Фото: pexels.com

Проте можуть бути і ризики, звісно. Наприклад, якщо в певний час на рахунку не буде достатньо коштів для автоматичного списання банком суми податку, то у підприємця виникне податковий борг, який підлягатиме стягненню.

"У разі неможливості банком перерахувати до бюджету податок у зв’язку із відсутністю або недостатністю коштів на спеціальному рахунку, банк повідомляє контролюючому органу про неможливість перерахування суми узгодженого податкового зобов’язання, а грошове зобов’язання стає податковим боргом платника податку, який підлягає стягненню", — каже Андрій Шабельников.

Серед ризиків нововведення - недостатня мотивація громадян "відбілюватися", кажуть експерти Фото: pexels.com

Щодо інших ризиків вказаного податкового режиму, то експерти зазначають, що так чи інакше штрафів на перевірок підприємці уникнути навряд чи зможуть, навіть якщо працюватимуть за новими правилами у новій системі. Також можливі складнощі на першому етапі функціонування такого податкового режиму. Зокрема, й тому, що вся його робота підв’язана до цифровізації.

"Я ризики бачу тільки в тому, що: 1) роботу відповідного механізму оподаткування треба буде налагодити, перший час однозначно будуть проблеми; 2) якимось чином треба буде мотивувати осіб користуватися відповідним механізмом, а не надавати послуги без відповідного оформлення, як це, здебільшого, відбувається зараз", — резюмував Дмитро Лазебний.