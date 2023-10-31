Транзит на нулі: скільки грошей втратить Україна, якщо зупинить прокачування російського газу

Україна продовжує транзит російського газу попри повномасштабну війну з Росією, але хоче відмовитися прокачувати енергоресурс агресора наприкінці 2024 року.

Якщо Україна справді відмовиться продовжувати контракт для транзиту російського газу до країн Європейського Союзу через свою територію, то втратить 1,4 мільярда доларів, але збитки Росії при цьому будуть уп'ятеро більшими. Про це повідомляє видання Forbes.

Як пишуть журналісти, за умови контракту російський "Газпром" протягом 2020-2024 років має виплатити українському "Нафтогазу" за організацію транзиту понад 7,1 мільярда доларів. У консолідованій звітності української компанії зазначено, що в період із січня по червень 2023 року, дохід із транзиту становив 19,2 мільярда гривень (близько 700 мільйонів доларів).

При цьому за сім місяців 2023 року транзит російського газу через Україну, за інформацією"Української енергетики", склав 8,3 мільярда кубометрів. Якщо поточна динаміка збережеться, то Росія цього року може поставити через Україну приблизно 15 млрд кубометрів газу до ЄС і заробити на цьому близько 7 мільярдів доларів. Це при тому, що з весни 2022 року Росія почала порушувати умови транзиту і недоплачує "Нафтогазу" за чинним контрактом.

Що буде з транзитом нафти

Як ідеться в публікації, державна компанія "Укртранснафта" прокачує російську нафту згідно з десятирічним контрактом, який було укладено 2019 року. Згідно з умовами, Україна за десять років має заробити 1,5 мільярда доларів на транзиті. Водночас РФ, за даними Bloomberg, до 2022 року заробляла на постачанні нафти через Україну близько 6 мільярдів доларів щорічно.

Українська влада поки що не збирається відмовлятися від прокачування російської нафти, оскільки не хоче нашкодити своїм європейським партнерам. Наприклад, ще 2022 року заступник міністра енергетики України Микола Колесник говорив: "Дуже важливо, щоб ми виконували свої зобов'язання щодо транзиту нафти і газу нафтопроводом "Дружба". Цих енергоресурсів потребують Угорщина, Словаччина, Чехія та інші країни Європейського Союзу.

Чому Україна не відмовилася від газового транзиту через війну?

Російський газ, як і нафту, досі постачають до країн Євросоюзу через територію України з однієї причини: наша країна не хоче порушувати інтереси європейських союзників.

"Це просто заради підтримки європейських країн, особливо тих, у яких немає виходів до моря. У деяких є обмежений доступ до інших каналів, наприклад, чехи, австрійці, угорці, словаки та інші. Це дуже важливе питання", — розповів днями глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що "Газпром" погрожує Україні санкціями. Так, російська компанія вимагає, щоб українська сторона не зверталася до арбітражних судів. В іншому разі росіяни обіцяють заблокувати будь-які операції між компаніями.