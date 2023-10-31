Соцдопомогу для людей із інвалідністю хочуть надавати по-новому: що зміниться

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, як держава має допомагати людям із інвалідністю, щоб вони не залишалися сам на сам зі своїми проблемами.

В Україні планують допомогти людям із інвалідністю стати економічно самостійними. В уряді вважають, що це набагато ефективніше, ніж платити людям соціальну допомогу, але не залишати людей наодинці з життєвими проблемами. Про це сказала в ефірі YouTube-каналу "Укрінформ" глава Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.

Вона пояснила, що через війну з Росією в Україні збільшуватиметься кількість людей із інвалідністю.До того ж кількість таких людей зростатиме швидше, ніж зазвичай. За словами Жолнович, держава хоче допомогти цим людям залишатися такими ж, як до війни.

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"Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати з урахуванням її особливих потреб житло та робоче місце і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10 тисяч чи 20 тисяч гривень, чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень і обмежувати трудові права?" — каже вона.

Оксана Жолнович вважає, що буде набагато ефективніше, якщо спрямувати ці гроші на допомогу людині в супроводі на робочому місці тайоблаштувати його зі врахуванням потреб людини з інвалідністю.

"Думаю, що замість мізерної виплати, людині буде краще отримувати якісні соціальні послуги, що забезпечить її економічною стабільністю. Це ж набагато ефективніше", — зазначила міністерка соціальної політики України.

Реформа соціальної допомоги: що зміниться

У Кабміні хочуть переформатувати соціальну допомогу, запровадивши 2024 року новий вид виплат, який більше не буде прив'язаним до прожиткового мінімуму, — розмір допомоги вираховуватимуть на основі базового доходу сім'ї. Як пояснювала нещодавно міністерка соцполітики Оксана Жолнович, прожитковий мінімум в Україні становить понад 6 тисяч гривень, хоча номінально він становить 2589 гривень на місяць і 2684 для працездатних осіб (станом на 1 січня 2023-го). Чиновниця каже, що існує кілька обтяжливих чинників, які сьогодні не дають змоги реально збільшувати прожитковий мінімум.

Тому у відомстві планують переформатувати допомогу через бідність так, щоб вона не була прив'язана до прожиткового мінімуму, а нараховувалася відповідно до базового доходу сім'ї.

Також нагадаємо, що індексація пенсійних виплат наступного року відбудеться за новою бальною системою. Очікується, що виплати зростуть у тих пенсіонерів, які давно вийшли на заслужений відпочинок, але отримували менше, ніж ті, хто має той самий стаж, але вийшов на пенсію відносно недавно.

Ще Фокус розповідав, що в Україні може змінитися механізм, у межах якого надається допомога вимушеним переселенцям.