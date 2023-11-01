Уже в листопаді: як в Україні може подорожчати електрика і кому доведеться платити

Граничні ціни на електроенергію для бізнесу можуть збільшити на 4-23% до кінця року. Рішення про це мають затвердити в листопаді 2023-го.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), хоче збільшити кількість часових зон і підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію на ринку "на добу наперед". Зміни відбудуться вже в листопаді 2023 року, повідомляє видання ExPro.

Зазначається, що ціни зміняться в середньому на 4-23%,Так, добу буде розділено на кілька часових зон. У ці періоди діятимуть такі граничні ціни:

у рамках годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) — 3 тисячі грн за МВт-год;

під час середнього навантаження (з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 17:00 і з 22:00 до 23:00) — 5,6 тисячі гривень за МВт-год;

для годин підвищеного навантаження (з 08:00 до 11:00) — 6,9 тисячі гривень за МВт-год;

під час максимального навантаження (з 17:00 до 22:00) — 7,5 тисячі гривень за МВт-год.

Чи зміняться прайс-кепи стане відомо в листопаді. Якщо так, то нововведення будуть дійсними до травня 2024 року. Востаннє НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку 2023 року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%.

Коли ціни на електроенергію в Україні формуватимуться з урахуванням ринкових умов

За словами директора енергетичних програм Центру Разумков Володимира Омельченка, Україні вже давно пора наближатися до справжнього ринку електричної енергії. Тобто тарифи на світло мають формуватися з урахуванням ринкових умов, а від практики, коли ціни регулює уряд, потрібно відмовлятися.

"Важливо відмовитися від встановлення цін. Ціни мають встановлюватися ринком, споживач має обирати компанію, як це відбувається з мобільними операторами. І до цього потрібно рухатися. Перший етап переходу на ринкові ціни — підвищення тарифів. Ринкова ціна у нас сьогодні — близько 5-5,5 грн за кВт-год. Що стосується підвищення зараз до 2,64 грн за кВт-годину, то, ймовірно, розрахунок був такий — не могли відразу підвищити до ринкового рівня, адже великий соціальний резонанс, і пішли на компроміс", — зазначив він.

Нагадаємо, що з 1 листопада деякі непобутові споживачі почнуть платити за світло більше. Як зазначили в компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, зміни відбуваються згідно з рішенням Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Також нагадаємо, що Україні експортери та імпортери електроенергії користуватимуться міждержавними лініями за європейськими правилами.