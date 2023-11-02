Головний фактор інфляції: у Мінекономіки розповіли, що буде з цінами далі

У Міністерстві економіки вважають, що війна, яка триває, вже сформувала специфічні умови функціонування споживчого ринку.

Через повномасштабну війну 2022 року українці зіткнулися з різким зростанням цін на широкий асортимент товарів і послуг, включно з базовими товарами. Однак зараз ситуація дещо покращилася, оскільки запрацювали чинники впливу на інфляцію під час війни. Крім того, до них додався ще й фактор мирного часу — сезонність. Про це йдеться в "Огляді інфляції" Міністерства економіки України.

Так, за даними відомства, у вересні після двомісячної дефляції споживчі ціни очікувано повернулися до зростання — на 0,5% за даними Держстату (-1,4% у серпні та -0,6% у липні).

"Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетам мирного часу — від початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи сповільнилися до 7,1% (з 8,6% попереднього місяця)", — сказано в документі.

У Мінекономіки зазначають, що у вересні ціни на товари та послуги зросли, але незначно через сезонний фактор (подорожчали послуги освіти, а також одяг і взуття).

А от на продовольчому ринку спостерігалася дефляція (завдяки новому врожаю ситуація на ринку стабілізувалася), яка частково компенсувала інфляційну складову в певних сегментах послуг і непродовольчого ринку. Оскільки війна з Росією триває, то на споживчому ринку вже сформувалися специфічні умови.

"Стриманий попит воєнного часу мотиваційної та міграційної природи за практичної сталості курсових і монетарних умов зумовив можливість прояву "мирного" фактора — сезонності, що відповідно до календарного періоду й визначила різноспрямований рух цін у різних сегментах споживчого ринку", — наголошується в огляді.

Водночас цілий комплекс факторів впливу створює поле стабільності внутрішніх споживчих цін. Тому надалі, як очікується, посилиться тренд щодо загального уповільнення річних темпів інфляції.

"Надалі динаміка споживчих цін залежатиме насамперед від можливості значних змін, у т.ч. форс-мажорної природи, у сформованих умовах функціонування економіки. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їхнього рівня, з огляду на те, що прояв сезонності не порушено, цілком ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, в НБУ нещодавно покращили прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%. А наступного року, як вважають у Нацбанку, показник ВВП покращиться ще на 3,6%.

Також нагадаємо, що в листопаді ціни на комунальні послуги для споживачів не зміняться, але у 2024 році тарифи зростуть.