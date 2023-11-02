У Німеччині спростять працевлаштування біженців: що зміниться для українців

У Німеччині готують важливі зміни для всіх мігрантів, які зараз перебувають у країні. Нововведення торкнуться й українців, які прибули в країну через повномасштабну війну з Росією.

У Німеччині почнуть діяти нові спрощені процедури для працевлаштування біженців. Уряд країни вже підготував зміни, за допомогою яких інтеграція біженців на німецький ринок праці, зокрема й громадян України, відбуватиметься набагато швидше. Про це повідомляє видання DW.

Що зміниться?

Так, іноземцям, які просять про міжнародний захист або мають відстрочену депортацію, забезпечать полегшений доступ до ринку праці. Наприклад, заборона на роботу для людей у пунктах прийому мігрантів діятиме шість місяців, замість дев'яти.

"Передбачається, що особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, надаватимуть дозвіл на працевлаштування. Крім того, заборону на роботу для біженців, які перебувають у пунктах первісного прийому мігрантів, мають скасувати за шість місяців, а не за дев'ять", — ідеться в публікації.

Щодо наших співвітчизників, які приїхали до Німеччини через повномасштабну війну, то влада хоче послабити для них вимоги щодо знання німецької мови. Також людям запропонують пройти додаткове навчання.

Як пишуть журналісти, понад 196 тисяч українських біженців, які перебувають зараз у країні, вже знайшли собі роботу, але 42 тисячі з них працевлаштовані на роботах, які не передбачають сплату внесків на соціальне страхування.

Зазначимо, що наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що Німеччина планує скоротити обсяг федеральної допомоги, яку отримують землі на інтеграцію біженців. Усе через наростаючу інфляцію після багатьох років великих витрат. Зокрема, у 2024 році регіони отримають від Берліна максимум 1,7 мільярда євро, тоді як у 2023 році ця цифра була на рівні 3,75 мільярда євро.

Також нагадаємо, у вересні Міграційна служба України просила уряди інших держав не інтегрувати біженців з України. Так, за кордоном перебуває близько 8 мільйонів біженців, частина з яких може не захотіти повертатися на Батьківщину.

Ще Фокус розповідав, що в деяких країнах Євросоюзу непрацевлаштованим українцям пропонують повертатися додому. Наприклад, у Норвегії громадянам із колективним захистом, які розглядають можливість переїхати назад в Україну, обіцяють виплатити 1,5 тисячі євро.