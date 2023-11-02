Блекаути все ж можливі: у FT розповіли, як Україна готується до зими

Підготовка енергосистеми до нових атак росіян активно триває. При цьому відключення світла в осінньо-зимовий період можливі, і не тільки через війну.

В Україні продовжують зміцнювати об'єкти енергетики напередодні зими, щоб захистити їх від російських ракет і дронів. При цьому не виключається варіант, що навіть посиливши безпеку, українці знову зіткнуться з відключеннями світла. Про це пише Financial Times.

Так, зазначається, що відключення світла від однієї до двох годин імовірно запровадять, якщо температура повітря взимку опуститься нижче -10°C. Але періоди без світла можуть бути й тривалішими, якщо РФ знову почне масовані атаки на енергооб'єкти України. При цьому до такого розвитку подій, як зазначають журналісти, в Україні готові.

"На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітки, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцеперебування якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни", — розповів виданню прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава українського уряду назвав такий захист ефективним, хоч і не на 100%. Але, за його словами, такі блоки та клітки здатні захистити об'єкт від дронів та їхніх уламків на 80-90%.

Ба більше, як зазначає видання, об'єкти енергетики, які не потребують вентиляції, тепер розташовані під землею. Пошкоджені кабелі можна швидко замінити, але щоб відремонтувати підстанції і трансформатори знадобиться більше часу. До того ж пошук і транспортування масивних конструкцій може розтягнутися на місяці. Тому запасні частини зберігаються за кордоном у партнерів і їх можна швидко замовити.

Також Шмигаль розповів, що Україна продовжує займатися децентралізацією енергосистеми. Це знизило ймовірність того, що пошкодження в одному місці вплине на інші регіони.

Тим часом нагадаємо, що експерти вважають, сценарій опинитися без електропостачання понад 10 годин можливий лише для окремих регіонів. Також 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії попри всі пошкодження.