Мораторій на підвищення комуналки: в НБУ пояснили, коли буде знято заборону

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання в Україні таки скасують. Однак, як свідчить прогноз Національного банку, цього точно не станеться 2023 року.

В умовах війни реальні доходи багатьох українців істотно скоротилися. З огляду на це ще в серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений народними депутатами законопроєкт №7427, згідно з яким було введено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду і теплопостачання. Але все ж таки постачальникам комунальних послуг потрібні чималі кошти для підтримання працездатності систем, тож заборону на підвищення тарифів буде скасовано, імовірно, 2025 року. Інформація про це з'явилася в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2023 року.

Згідно з прогнозом НБУ, зростання адміністративної інфляції в прогнозованому періоді буде поступовим, оскільки дорожчатимуть тютюнова продукція та тарифи на інші комунальні послуги.

"Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який, згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році", — йдеться у звіті.

Як зазначають у Нацбанку, після скасування мораторію адміністративна інфляція прискориться і її показники сягнуть 19%. Але, як очікується, підвищення тарифів відбуватиметься поетапно, а паралельно населенню надаватимуть житлові субсидії.

Тарифи на комуналку: які послуги подорожчали

Якщо тарифи на газ, гарячу воду та теплопостачання під час війни не дорожчають, то вартість решти комунальних послуг значно змінилася. Так, у Державній службі статистики нещодавно підрахували, що в період із вересня 2022 року до вересня 2023-го найбільше зростання відбулося в тарифі на електроенергію. Ця послуга подорожчала для населення майже на 70%.

За прибирання сміття населення тепер платить на 9,9% більше, а за утримання та ремонт житла — на 5,5%. Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 2,7%, а також:

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%.

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