Керівника Полтавського ГЗК підозрюють у несплаті податків на понад 2 млрд грн

Наразі підозрюваний перебуває під вартою в іншій справі. Його також підозрюють у незаконному видобутку копалин на 157 млрд грн.

Голові Полтавського гірничо-збагачувального комбінату України повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 2 млрд гривень. Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки.

Зазначимо, що у Бюро не називають імені підозрюваного, однак ймовірно йдеться про керівника Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса.

За даними слідства, для ухилення від сплати податків керівник комбінату вносив неправдиві відомості у документи. Так, протягом квітня 2018 – лютого 2021 років у бюджет не надійшло близько 2,2 млрд грн сплати за користування надрами родовища залізних руд.

"У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, підозрюваний діяв у попередній змові з головним бухгалтером та іншими особами. Зазначається, що головному бухгалтеру ГЗК за цим фактом вже було повідомлено про підозру раніше.

Наразі керівник гірничо-збагачувального комбінату перебуває під вартою, однак в іншому провадженні. Чоловіка також підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин на близько 157 млрд гривень.

Полтавська ГЗК: що відомо

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат розташований у м. Горішні Плавні та є одним із найбільших експортерів залізорудних котунів до Європи. Комбінат належить до швейцарської групи компаній FERREXPO бізнесмена Костянтина Жеваго.

Зазначимо, що затримали бізнесмена-утікача в грудні 2022 року на гірськолижному курорті у Куршевелі. Вже 29 грудня компанія FERREXPO опублікувала повідомлення у якому зазначила, що Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів.

Вже у березні цього року Господарський суд Києва заарештував частку бізнесмена у розмірі 50,3% у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах, серед яких Полтавський ГЗК.

Наприкінці червня цього року ДБР повідомляло, що голосило підозру керівництву комбінату у схемі на 400 млн грн. За даними слідства, посадовці комбінату видобували та продавали корисні копалини без відповідних дозволів. Кошти від продажу виводилися через конвертаційні центри. Підозри отримали шість осіб.

У вересні цього року правоохоронці повідомляли про нову схему – на 157 млрд гривень. За даними слідства з 2015 до 2021 року компанія незаконно видобула понад 20 млн куб. корисних копалин. Збитки від такої діяльності становлять понад 157 млрд гривень.

Також варто зазначити, що 26 вересня голові правління Полтавської ГЗК було обрано Печерським районним судом Києва запобіжний захід у вигляді тримання під ватрою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млрд грн. Втім 30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 400 млн грн.

Вже другого листопада група компаній FERREXPO опублікувала повідомлення, у якому заявила, що сплатить зменшену заставу за голову Полтавського ГЗК.

Нагадаємо, у вересні ДБР повідомило, що ЗСУ передали конфіскований гелікоптер мільярдера-втікача Жеваго. Він належав підконтрольній юридичній особі бізнесмена, однак той використовував транспорт в особистих цілях, коли перебував в Україні.

Зазначимо, нещодавно журналісти показали, де живуть українські бізнесмени під час війни. Так, за інформацією ЗМІ, Костянтин Жеваго закінчує ремонт пентхауса в одному з лондонських будинків.