Допомога під час війни: хто з українців може отримати нові виплати і що для цього потрібно

Фінансову допомогу надають українцям із числа внутрішньо переміщених осіб, які мають юридичну освіту.

Різні благодійні організації з 2022 року продовжують надавати допомогу українцям, фінансова ситуація яких сильно погіршилася через повномасштабну війну. Зокрема, зараз громадяни можуть реєструватися на виплати від організації "Добрі серця для України". Щоправда фінансовою допомогою зможуть скористатися юристи, яким потрібні гроші для лікування, оренди житла або для того, щоб вирішити свої базові потреби. Про це повідомляють на сайті організації.

Як зареєструватися для участі в програмі

Для цього необхідно заповнити онлайн анкету. Заявку вивчить Наглядовий комітет Програми підтримки юристів, після чого, спираючись на отриману від претендента інформацію, буде вирішено, який саме розмір допомоги видадуть заявнику.

Гроші виплачуватимуть юристам, які постраждали через повномасштабне вторгнення російських терористів. Так, на виплати можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

люди, у яких пошкоджено або знищено житло;

особи, які втратили рідних під час бойових дій;

громадяни, у яких погіршилося здоров'я під час війни.

Зазначається, що реєструватися на виплати потрібно з певними документами. А саме:

з копією диплома;

з копіями документів, які підтверджують, що особа може займатися юридичною діяльністю (нотаріальне посвідчення тощо);

з документами, що доводять складні життєві обставини, наприклад, довідку ВПО, медичний висновок, акт пошкодження майна тощо за потреби;

з відсканованою заявкою на отримання фінансової допомоги, засвідченою особистим підписом.

Крім того, претендентам потрібно повідомити свої персональні дані та надати підтверджувальні довідки. Організаторам потрібно надати:

повне ім'я претендента на виплати;

номер мобільного телефону;

адреса проживання;

у якому закладі вищої освіти було видано диплом юриста.

Ще слід зазначити, чи є претендент членом Асоціації правників України.

Нагадаємо, що в ООН з жовтня виплачують збільшений розмір допомоги українцям, які постраждали через російську агресію. Також Фокус писав, що вимушеним переселенцям виплачують нову фінансову допомогу в розмірі 40 тисяч грн.