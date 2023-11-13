Харчові звички і хвороби: до яких проблем призводить нездорове харчування та як їх уникнути

"Здорові" продукти можна легко відшукати на полицях звичайного супермаркету, і, якщо дотримуватись певних правил, вийде і заощадити, і здоров’я поправити. Проте чимало українців навіть не намагаються змінювати харвові звички, вважаючи, що правильна їжа – це дуже дорого. Фокус розбирався, що не так із культурою харчування в Україні.

Дієтологи зазначають: думка, що здорове правильне харчування коштує дорого, це міф. І навіть навпаки: коли не вистачає грошей, українці насамперед відмовляються від хороших та корисних продуктів, бо віддають перевагу не якості, а кількості. Звідси виникає парадокс українського харчування: чим бідніше, тим жирніше та солодше. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Більше овочів, менше стресу. Чи можна економити на харчуванні без шкоди для здоров’я".

На жаль, більшість українців вживають нездорові продукти, і це насамперед пов’язано з нашими харчовими уподобаннями, каже дієтолог-консультант Альона Юдіна. А ще — з небажанням стежити за здоров'ям та змінювати звички. "Наприклад, українці їдять мало овочів, особливо взимку. Причиною часто називають нестачу коштів, але ж овочі – це не тільки броколі та болгарський перець. Є значно дешевші варіанти – білокачанна та пекінська капуста, морква, редька, буряк. Також українці їдять мало риби (дорого), фруктів (дорого, так ще й не хочеться, краще "для настрою" цукерку з’їсти), натомість багато рафінованого цукру. Погано розвинена культура їжі призвела до незбалансованого харчування, нерозуміння важливості здорової їжі та, як наслідок, проблем зі здоров’ям", — каже експертка.

Українці їдять мало риби та овочів, натомість багато рафінованого цукру. Фото: Соцсети

Серед хвороб, які можуть свідчити про неправильне харчування, спеціаліст називає цукровий діабет другого типу, хронічний гастрит, дисбактеріоз, алергію, головний біль, радикуліт та міжреберну невралгію, артеріальну гіпертонію, підвищений рівень холестерину в крові, жовчнокам'яну хворобу, серцево-судинні захворювання, депресію. І більшість цих хвороб можна запобігти просто змінивши своє щоденне меню.

Приймати вітаміни та харчові добавки без призначення лікаря не варто, кажуть фахівці

Чимало людей вважають, що запобігти цих хвороб допоможуть вітамінні комплекси чи харчові добавки. Та й взагалі, вони будь-якому випадку не завадять. Наприклад, багатьох охопила мода на вітамін D: люди часто приймають його без призначень лікаря.

"Якщо людина харчується збалансовано, вітаміни та харчові добавки їй не потрібні. Проте зараз дійсно дуже поширені міфи, що всі потрібні вітаміни та мінерали з’їсти неможливо, тому потрібно їх приймати додатково. Це помилкова думка. І навіть якщо лікар вам без будь-якого обстеження та аналізів скаже, що вітамін D зараз потрібно приймати всім, я б не дуже довіряла такій рекомендації", — відзначила Альона Юдіна у коментарі Фокусу.

Надлишок вітамінів та мінералів має значно гірші наслідки, ніж їх нестача

За її словами, перш ніж приймати препарати, людина має здати аналізи на вітаміни та мінерали. Можна здати кров у будь-якій лабораторії, зробити діагностику волосся, або експрес-діагностику за методом Фолля, і вже за результатами обстеження лікар призначить вітаміни та мінерали. Проте таке призначення дається не назавжди, а на певний період, і після закінчення лікування потрібно знов робити аналізи. По-перше, пояснює Альона Юдіна, потрібно дізнатися, чи допомогло лікування. По-друге, надлишок вітамінів та мінералів має значно гірші наслідки, ніж їх нестача.

Нагадаємо, що за даними дослідників, щоденне вживання полуниці може знизити ризик розвитку деменції у деяких категорій людей середнього віку.

Як раніше писав Фокус, за допомогою правильної їжі можна додати кілька балів до свого IQ.