Українцям виділять понад 10 тисяч на купівлю дров: деталі

В Україні вирішили збільшити розмір субсидії на тверде паливо. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, скільки тепер отримуватиме одне домогосподарство від держави.

Кабмін України, заручившись підтримкою партнерів, запустив експериментальний проєкт, за допомогою якого населення буде додатково забезпечено дровами для опалювального сезону. Про це заявив 7 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі і становитиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї сім'ї", — сказав він.

За його словами, на сьогодні розмір цієї субсидії становить 7 тисяч гривень на одне домогосподарство на рік. Також очільник уряду зазначив, що наразі субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг користуються 1,3 мільйона сімей. Держава, загалом, у жовтні виплачувала сім'ям близько 760 гривень.

Крім цього, 1,2 мільйона українських сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг — 850 грн на місяць.

Субсидія на дрова: як її отримати

Субсидія на дрова дещо відрізняється від інших подібних виплат. Так, як зазначали раніше в Пенсійному фонді України, таку допомогу держава надає лише раз на рік, але під час видачі виплати враховується розмір доходів за минулий рік.

Щоб оформити субсидію на дрова та вугілля, українцям потрібно підготувати звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. На місці людина заповнює та вказує, яка допомога їй потрібна. В окремих випадках від громадян можуть вимагати довідку, яка підтверджує, що людина справді використовує пічне опалення або тверде паливо для обігріву свого житла. Це, наприклад, стосується тих, кому субсидія може бути призначена в разі звернення в третьому або четвертому кварталі 2023 року.

Крім того, отримати допомогу на дрова та вугілля не зможуть громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід становить менше за розмір мінімальної заробітної плати в країні, або ж якщо вони не сплатили єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування.

Нагадаємо, Фокус уже пояснював, чи передбачена субсидія громадянам, які орендують житло. Також нагадаємо, що в Україні продовжують діяти норми, яких потрібно дотримуватися, якщо домогосподарства хочуть отримати пільгу на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії.