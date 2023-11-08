Прискорення мобілізації: як в Україні змінили правила проходження чоловіками ВЛК

Для проведення медоглядів та досліджень стану здоров’я військовозобов’язаних тепер встановили граничні терміни – не більше чотирьох робочих днів на огляд лікарями та не більше трьох на проведення лабораторних тестів.

В Україні змінюють правила проходження військово-лікарської комісії: згідно із рішенням Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 6 листопада були скорочені терміни проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це йдеться у опублікованій Фокусом авторській колонці адвоката з медичного права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алли Цимановської.

Адвокат повідомила, що зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні ;

; проведення лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні ;

; проведення інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

У Міністерстві охорони здоров’я України вже опублікували нові правила щодо термінів проходження ВЛК. Також МОЗ спільно із Національною службою здоров’я України оновило специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки".

"Окремо було порушено питання щодо проведення військовозобов’язаним медогляду без черг. Для цього мають бути організовані раціональні маршрути проходження ВЛК, завдяки чому військовозобов’язані зможуть пройти всіх лікарів, зробити необхідні обстеження максимально швидко та ефективно. Крім цього, для зручності медичні працівники зі складу військово-лікарської комісії вже почали використовувати Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), де є технічна можливість переглядати вже наявні записи інших лікарів,що були внесені в ЕСОЗ, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури (аналізи, дослідження)", — каже Алла Цимановська.

На її думку, в рамках реформи системи ВЛК зроблені деякі зміни, які можуть полегшити процедуру проведення медичного огляду. Адже раніше не було жодних термінів проходження ВЛК, а військові тижнями та навіть місяцями проходили огляд, очікуючи на висновок комісії щодо придатності до військової служби.

На проведення ВЛК тепер відведено чотири дні для огляду лікарями, а на лабораторні дослідження - три дні Фото: УНІАН

Проте, зазначає експертка, залишається окрема проблема – це вірність встановленого комісією діагнозу або трактування медичних документів та результатів досліджень військового, оскільки ступінь порушення функції того чи іншого органу (прояв хвороби) може бути різною. "Завдання ТЦК – мобілізувати якомога більше осіб, тому, якщо військовослужбовець може бути визнаним непридатним до військової служби, його визнають обмежено придатним. Тобто, комісія може трактувати його хворобу на свій розсуд. Так, існує процедура оскарження висновку ВЛК в центральній військово-лікарській комісії або в окружному адміністративному суді, але на це йде час, а поки постанова ВЛК не оскаржена, попередня постанова є діючою", — зауважила Алла Цимановська.

Тим часом, як повідомили у МОЗ, якщо військовослужбовець вважає, що рішення комісії не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити висновки ВЛК. Варіантів оскарження є два: у досудовому порядку та через суд.

У МОЗ пояснили: для досудового розгляду оскарження висновку ВЛК потрібно написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК. Також необхідно долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

"Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК. Військово-лікарська комісія за результатом розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, саме він тепер і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК)", — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, як повідомило Міністерство оборони України, електронна черга на ВЛК у військових поліклініках вже доступна для всіх військовослужбовців.

Раніше Фокус писав, що військовозобов'язані чоловіки можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії після її проходження, адже ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених Наказом № 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.